Lavrov alerta de que el peligro de una guerra nuclear "es grave, es real"

El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, alertó de que el peligro de una guerra nuclear "es grave, es real, no debe subestimarse". Lavrov asegura que aunque "la inadmisibilidad de una guerra nuclear es la posición de principios de Moscú, el peligro de tal conflicto no debe subestimarse". Recordó que en enero los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se pronunciaron sobre la inadmisibilidad de una guerra nuclear."Esta es nuestra posición de principios, nos guiamos por esto y, por supuesto no me gustaría ver estos riesgos inflados artificialmente ahora, cuando los riesgos son bastante significativos", dijo.

Además, afirmó que las armas enviadas por Occidente a Ucrania para que se defiendan de la invasión rusa se convertirán en un objetivo legítimo para las fuerzas armadas enviadas por Moscú para invadir el país vecino. Según Lavrov, los depósitos de armas en el oeste de Ucrania ya se han convertido repetidamente en tales objetivos. "Si la OTAN efectivamente entra en guerra con Rusia a través de un representante y arma a este representante, entonces todo es justo en el amor y la guerra. Por cierto, en cuanto al envío de armas, este es otro ejemplo más de la falta de limpieza de los estadounidenses en términos del derecho internacional y en términos de la introducción de sus propias reglas bajo el principio 'Hago lo que me place", afirmó.

Por otra parte, dijo que Rusia seguirá negociando con Ucrania, aunque advirtió de que la guerra emprendida por Moscú terminará con un tratado basado en "la situación actual de las operaciones militares". El jefe de la diplomacia añadió que "la parte rusa tiene la intención de continuar las negociaciones" con los representantes de Kiev designados por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. "Todavía seguimos negociando con el equipo que puso Zelensky", agregó. "Estos contactos continuarán".

Además, Lavrov afirmó que "la situación actual en Ucrania terminará con un tratado, pero sus parámetros estarán determinados por la situación actual en las operaciones militares". "Como en cualquier situación en la que se utilicen las fuerzas armadas, por supuesto, todo terminará con un tratado, pero los parámetros de este tratado estarán determinados por la etapa de hostilidades en la que este tratado se haga realidad", dijo el ministro ruso. El titular de Exteriores acusó al Gobierno de Ucrania de mantener en la acería de Mariúpol "a la población civil como escudo humano