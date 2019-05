May se asoma al precipicio: sus ministros se alzan contra el posible nuevo acuerdo

Theresa May podría estar viviendo sus últimas horas como primera ministra de Reino Unido, después de la reunión de urgencia que ha concertado este viernes con su gabinete. Algunos de sus ministros, como Sajid Javid ya le han comunicado su malestar con la oferta a la oposición en relación a un nuevo acuerdo que incluye la modificación de 9 puntos clave, desde la opción de un segundo referéndum a la revisión de la polémica cláusula de salvaguarda irlandesa. Tras esta reunión, la primera ministra podría anunciar su dimisión, tal y como aseguran diversos medios británicos.

Este viernes por la mañana, May discutirá con su gabinete las opciones que tiene el Gobierno para solucionar la tortuosa situación que vive el proceso del Brexit: tras tres intentos fallidos de aprobar el acuerdo alcanzado con la UE el pasado noviembre, la primera ministra ha demostrado carecer de los apoyos suficientes para sacar adelante su plan; por eso, el pasado miércoles trataba de tender la mano a laboristas, unionistas, proBrexit y antiBrexit presentándoles un nuevo texto revisado que, sin embargo, ni siquiera se fraguó a través de un consenso con el resto de fuerzas del Parlamento británico.

Esto evidencia que May se encuentra sin apoyos en el resto de partidos, a pesar de que en su solemne discurso del miércoles reconociese que "tras tres votaciones, no podemos abandonar la UE sin un acuerdo entre todos los partidos". Al mismo tiempo, trataba de subrayar la cohesión en su propio partido: "9 de cada 10 conservadores están de acuerdo en dar una oportunidad a este acuerdo". Ese respaldo desde su propio partido podría ser vital de cara a una votación sobre el nuevo acuerdo (algo que sigue estando en el aire), pero viendo los precedentes -en las tres anteriores ni laboristas ni 'tories' siguieron la disciplina de voto-, parece complicado que reúna los apoyos suficientes.

Otro de los posibles detonantes de que parte de sus ministros se hayan rebelado puede ser la reciente dimisión de Andrea Leadsom, la portavoz del gabinete en la Cámara de los Comunes. Se trata de un movimiento importante para el futuro de los conservadores, ya que se espera que Leadsom sea una de las candidatas a suceder a May al frente de los 'tories' cuando ésta decida renunciar a su cargo. Es más, es una de las apuestas más seguras para ocupar el puesto, junto al exministro de Exteriores, Boris Johnson, quien ya anunció que se postulaba hace unos días.

El motivo esgrimido por Leadsom al anunciar su renuncia es su discrepancia con el nuevo acuerdo que May ha ofrecido al resto de partidos. En su opinión, se trata de un paso erróneo. "No creo que vayamos a ser un Reino Unido verdaderamente soberano a través del acuerdo que se nos está proponiendo ahora", explicaba Leadsom en su carta de renuncia. "Siempre he mantenido que un segundo referéndum sería peligrosamente divisivo, y no apoyo que el Gobierno voluntariamente facilite esa concesión".

Su marcha parece haber animado a otros miembros proBrexit de su gabinete a exigirle explicaciones a May, quien podría perder este viernes a varios ministros del tirón si se cumplen las amenazas de dimisión filtradas este jueves a la prensa. Curiosamente, también podrían marcharse los ministros antiBrexit que consideran que la posibilidad del segundo referéndum (que precisa de que se apruebe previamente el texto) es algo ambigua. En cualquier caso, hay una última posibilidad que empezó a cobrar fuerza a última hora de este jueves: que May renuncie a este nuevo acuerdo para sofocar el motín. Por ahora.