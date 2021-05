Al menos 11 fallecidos por la falta de oxígeno en un hospital al sur de la India.

La India sigue siendo el país que más está sufriendo en la actualidad la crisis de la Covid. El pasado lunes ocurrió un nuevo hecho que refleja la crisis sanitaria sin precedentes que está viviendo el país. Al menos once pacientes de coronovirus murieron por la falta de oxígeno en un hospital del sur de la India, después de que se retrasara la llegada del camión cisterna con el oxígeno médico.

El suceso se produjo anoche en el hospital público SVR Ruia en la localidad de Tirupati, en el estado de Andhra Pradesh, cuando se interrumpió por unos minutos el suministro de oxígeno a los pacientes de coronavirus en la UCI, según informó a los medios el jefe de la administración del distrito, Hari Narayanan.

"Debido a problemas de presión de oxígeno, murieron once pacientes que estaban con asistencia respiratoria. Esto sucedió en un lapso de cinco minutos. Al llegar el camión cisterna de oxígeno se controló rápidamente la situación", explicó Narayanan.

El camión cisterna que se retrasó provenía de la ciudad de Chennai en el vecino estado de Tamil Nadu, a unos 130 kilómetros de distancia, y mientras no llegaba el hospital trató de suplir la falta de oxígeno con cilindros de oxígeno, detalló el jefe de la administración local, según recoge el diario The New Indian Express.

"No hay ningún problema ahora y no hay necesidad de preocuparse. Todos están a salvo", agregó, tras aclarar que no se trató de un problema técnico y se esperaba pronto un segundo camión cisterna en este hospital con unas 700 camas.

Imágenes de la tragedia comenzaron pronto a inundar las redes sociales, con familiares y médicos tratando de mantener con vida a los pacientes, mientras los respiradores pitaban y se iluminaban con una luz roja por la falta de oxígeno.

El jefe de Gobierno de Andhra Pradesh, YS Jagan Mohan Reddy, mostró su pesar por lo ocurrido y ordenó una investigación, al tiempo que pidió a las autoridades regionales que mantengan un control al minuto del suministro de oxígeno a los hospitales.

La India, convertida en el epicentro global de la pandemia, con más de 300.000 nuevos casos y casi 4.000 muertes diarias, lleva más de un mes padeciendo graves problemas de suministro de oxígeno, lo que llevó al país a solicitar ayuda internacional de urgencia.

En algunos de los casos más graves por falta de oxígeno ocurridos las últimas semanas, al menos 22 pacientes murieron el 21 de abril en un hospital del estado occidental de Maharashtra, después de que una fuga de un tanque de oxígeno provocara el corte del suministro.

Días después, unos 20 pacientes murieron en un hospital de Nueva Delhi debido a la falta de suministro de oxígeno que ha estado sufriendo la capital india, donde los centros sanitarios han estado lanzando con frecuencia llamadas de emergencia a la desesperada.