La Casa Blanca vende monedas conmemorativas del virus de Trump

Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca después de estar ingresado en un hospital tras dar positivo en Covid-19. El regreso fue de película, con el presidente de los EEUU levantando ambos pulgares y los últimos rayos de sol del día dándole en la cara. Y un momento así su gobierno también ha querido inmortalizarlo poniendo a la venta una edición limitada de monedas conmemorativas para recordar que Trump superó el coronavirus. La página web de la Casa Blanca anuncia la venta de dichas monedas que se empezarán a entregar a partir del 14 de noviembre, según recoge La Sexta.

Trump insinuaba este lunes tras dejar el hospital que ya es inmune al coronavirus y animó a la gente a salir y no temerle a la COVID-19 al escenificar un regreso triunfal a la Casa Blanca. "Sé que hay un peligro, hay un riesgo, pero eso está bien. Ahora estoy mejor, quizás soy inmune, no lo sé. Pero no dejen (que el virus) domine sus vidas, salgan, tengan cuidado", dijo Trump en un vídeo grabado justo al llegar a la Casa Blanca y compartido en Twitter.

Trump, de hecho, difundió dos vídeos en su red social favorita, el primero de imágenes de su llegada en helicóptero a la Casa Blanca con música heroica de fondo y el segundo de un breve discurso grabado minutos después del aterrizaje. "He aprendido muchas cosas sobre el coronavirus y una cosa que se del cierto es: no dejen que les domine, no le tengan miedo, lo vencerán, tenemos los mejores equipos médicos, los mejores medicamentos, y lo derrotarán", aseguró el presidente.

"Fui (el viernes al hospital), no me sentía muy bien -añadió-, y hace dos días, me podría haber ido hace dos días, hace dos días ya estaba muy bien, mejor de lo que he estado en mucho tiempo". Trump escenificó así un regreso triunfal a la Casa Blanca tras su breve hospitalización de tres días para tratarse de COVID-19, una enfermedad que en Estados Unidos se ha cobrado ya más de 210.000 vidas, más que en ningún otro país en el mundo.

Pese a ese triunfalismo, el médico del presidente, Sean Conley, reconoció que el mandatario "no está fuera de peligro" y que se encuentra de hecho en un "terreno no explorado" por otros pacientes de la COVID-19 debido al tipo de tratamiento que ha recibido. También aseguró que "en la Casa Blanca tendrá un personal médico prestigioso a su disposición las 24 horas del día" como si siguiese en el hospital.

Ahora el presidente, lejos de mostrar signos de debilidad, ya ha anunciado que tiene intención de participar en el debate electoral frente al aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, previsto para el próximo día 15 en Miami. "Estoy deseando (participar en) el debate de la noche del jueves, 15 de octubre en Miami. ¡Será genial!", tuiteó el mandatario, sobre quien su médico personal, Sean Conley, dijo el lunes que aún no estaba fuera de peligro.