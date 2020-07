El estado de alarma por la Covid-19 terminó el 21 de junio y todas las miradas se dirigieron a la temporada veraniega y el turismo. El sector esperaba poder rasgar algunos beneficios y utilizar las vacaciones como un salvavidas para las empresas, pero los brotes en el país han puesto en jaque la recuperación. Varios territorios, como Reino Unido, Irlanda y Noruega, han frenado este impulso en España con la imposición de cuarentenas. El secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, ha declarado que estas "medidas unilaterales pueden crear confusión y traer consecuencias innecesarias. Más aún, pueden socavar la confianza pública, un bien valioso para cuyo restablecimiento hemos trabajado duramente en estos meses difíciles".

Las palabras del secretario de la organización se han producido en una rueda de prensa tras un acto con la ministra de Turismo, Reyes Maroto, y el político Abel Matutes dos días después del anuncio de la decisión de Reino Unido de imponer una cuarentena a todos los ciudadanos que viajen a España. La medida tomó por sorpresa a todo el país, y ya ha producido consecuencias negativas para el sector, como la cancelación de los viajes del operador TUI.

Pololikashvili ha insistido en que "una y otra vez la pandemia nos pone a prueba y demuestra que somos más fuertes cuando actuamos juntos y no aislados", y se ha mostrado optimista hacia el hecho de que"aún no es demasiado tarde para asegurarnos de que, antes de que acabe la temporada alta, se recuperen los beneficios económicos y sociales que el turismo lleva tanto tiempo aportando. Para ello, no obstante, necesitamos aún más cooperación y que las medidas, tanto individuales como conjuntas, sean razonadas y proporcionales".

Los viajeros del Reino Unido representan casi el 18% de los turistas que llegan a España cada año. Su ausencia no pasará desapercibida y el Gobierno central lo sabe. El Ejecutivo ya ha iniciado conversaciones con los diplomáticos británicos para buscar soluciones. Por ahora se barajan corredores seguros entre el país que ahora gobierna Boris Johnson y algunos territorios españoles. El líder de la OMT ha defendido que esto sería posible porque "en una visita oficial a las Islas Canarias, la OMT comprobó de primera mano que la reactivación del turismo puede gestionarse con responsabilidad. Durante la visita de esta semana a las Islas Baleares estamos viendo también cómo la aplicación de protocolos estrictos de salud e higiene acompaña a la reapertura de los destinos turísticos".

El secretario de la organización ha reconocido que "encontrar el equilibrio entre la preocupación por la salud pública y el apoyo a un sector del que dependen millones de personas no será fácil. Estamos en territorio inexplorado. Sin embargo, puede hacerse, como se está demostrando actualmente en muchos lugares... Ahora que comienza la temporada de verano en muchos países europeos en los que el turismo genera 27 millones de puestos de trabajo y apoya a numerosas empresas grandes y pequeñas, reiteramos nuestro llamamiento".