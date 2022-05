La OTAN baraja aumentar su presencia y desplegar tropas en Suecia y Finlandia

En pleno debate sobre la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, el secretario general, Jens Stoltenberg, ha indicado que la organización militar baraja aumentar su presencia en la región báltica e incluso desplegar tropas en Suecia y Finlandia, para garantizar la seguridad de los dos países escandinavos desde que soliciten el ingreso en la OTAN. Tras la decisión de Rusia de cortar el suministro a Finlandia, la Alianza Atlántica ha manifestado que espera "con brazos abiertos" a ambos países. Las dudas sobre los meses de ratificación en los que no podría invocarse la cláusula de defensa mutua, quedando desprotegidos ante represalias de Rusia, Stoltenberg ha dicho que los aliados son "conscientes" de esta preocupación y trabajan para dar garantidas de seguridad a los dos candidatos.

"Habrá un tiempo interino entre la aplicación y ser miembro de pleno derecho. Está claro que la pertenencia de Suecia y Finlandia le importa a la OTAN y buscaremos formas de dar garantías de seguridad, incluyendo aumentar la presencia de la OTAN en el Báltico y dentro y alrededor de Suecia y Finlandia, por supuesto en consulta con ellos", ha afirmado en una rueda de prensa desde Berlín. Estas declaraciones han llegado al término de la reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN convocada por Alemania, una cita en la que han tratado cómo seguir coordinando el apoyo militar a Ucrania frente a la agresión rusa, con el debate sobre la adhesión de Suecia y Finlandia en plena efervescencia.

"Cumplen con los estándares y participan en misiones conjuntas", constató la ministra alemana de Exteriores y anfitriona de una reunión informal de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica, Annalena Baerbock, quien dijo que los socios de la OTAN esperan a Suecia y Finlandia "con los brazos abiertos". Alemania, dijo la ministra, incluso iniciará un procedimiento acelerado para aprobar la candidatura en el seno del Gobierno federal para que luego se proceda rápidamente a la ratificación parlamentaria, con el fin de que Suecia y Finlandia no se encuentren en una "zona gris" antes de su entrada de pleno derecho en la OTAN.

Turquía mantiene su reticencia

Respecto a los disensos internos, Stoltenberg recordó que "cuando los hay, nos sentamos a hablarlo y confío en que podremos alcanzar un consenso acordado". Mientras se produce la incorporación de los Estados Bálticos, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, ha reiterado este domingo el recelo de su país a la entrada de Suecia y Finlandia en la Alianza Atlántica tras denunciar una vez más los vínculos entre ambos países con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado por Ankara como una organización terrorista, si bien ha ratificado su respaldo a la política de "puertas abiertas" de la OTAN como gesto de solidaridad. "Nosotros respaldamos en principio esta política como hemos hecho en el pasado. La solidaridad es importante para la OTAN, en particular cuando nos enfrentamos a las amenazas", ha declarado Cavusoglu en rueda de prensa desde Alemania.

Sin embargo, Turquía, que tiene derecho de veto, se ha mostrado disconforme con la incorporación tras denunciar que ambos países proporcionan ayuda al PKK y a sus aliadas Unidades de Protección Popular (YPG). "El hecho de que Suecia preste ayuda al PKK y a las YPG nos resulta perturbador, y así se lo hemos dicho a nuestros aliados. Estos dos países se reunieron con terroristas y esta actitud nos parece inaceptable. Creo que nuestras preocupaciones son bastante legítimas y nuestras preocupaciones, obvias", ha aseverado Cavusoglu, antes de denunciar que "ambos países mantienen limitaciones hacia nuestras licencias de la industria militar defensiva".

"Es algo que no puedes aceptar en una situación normal. Es algo que haces con los enemigos. Se nos han ofrecido ciertos ofrecimientos al respecto y es algo que vamos a estudiar", ha indicado. "No es que nos opongamos a la expansión de la OTAN pero gente que se reúne con terroristas no puede pertenecer aquí, y así lo seguimos manteniendo", ha reiterado Cavusoglu. El ministro ha insistido en que sus quejas "no salen de la nada" y ha pedido garantías de que, en el caso de ser aceptados como miembros de la OTAN, Suecia y Finlandia cumplan con la petición de Turquía para que se desvinculen por completo de estas organizaciones. "Tiene que haber una garantía de seguridad, no solo para nosotros, sino para todos los aliados, de que su apoyo al terrorismo ha terminado, así como de la abolición de las limitaciones a nuestras exportaciones", ha añadido.

Finlandia y Suecia preparan sus solicitudes

Al tiempo que los ministros de Exteriores se reunían en Berlín, el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, y el Gobierno finlandés confirmaban de manera oficial su intención de solicitar el ingreso en la OTAN pese a las amenazas de Rusia, una decisión que pone fin a casi ocho décadas de no alineamiento. "Hoy es un día histórico, se abre una nueva era. Nace una Finlandia protegida como parte de una región nórdica estable, fuerte y consciente de sus responsabilidades", dijo Niinistö en una rueda de prensa en Helsinki junto a la primera ministra, la socialdemócrata Sanna Marin.

En cuanto a Suecia, su Parlamento tiene previsto acoger el lunes un debate especial con motivo del nuevo informe sobre seguridad, en el que participará la primera ministra, Magdalena Andersson, y al que podría seguir una reunión extraordinaria del Gobierno y el anuncio del envío de una solicitud formal de ingreso en la OTAN, un día antes de que presidente finlandés, Sauli Niinistö, llegue a Suecia en visita oficial.

Moscú no cumple sus objetivos en Ucrania

La reunión de este fin de semana en Berlín tuvo un carácter informal y se centró en censurar la invasión rusa de Ucrania, motivo que explica la aproximación histórica de los países nórdicos a la alianza militar. Baerbock estimó al resumir el ánimo de los ministros de Exteriores de los 30 estados miembros de la OTAN: "De modo brutal estamos viendo cómo necesitamos la unión. La paz no llega del cielo".

La anfitriona alemana del encuentro reiteró lo que la OTAN y sus miembros afirman desde que comenzó la guerra en Ucrania: la contienda no va como Moscú la tenía planeada, la ofensiva en el este del país está "estancada" y el Kremlin "no ha cumplido sus objetivos". Por parte estadounidense, Blinken insistió en el pleno apoyo de Washington a la ampliación de la OTAN con Suecia y Finlandia y reiteró el respaldo "durante todo el tiempo que sea necesario" a Kiev en su guerra contra Rusia.

En Berlín los aliados abordaron además la elaboración del nuevo "concepto estratégico" de la Alianza Atlántica, que será el tema principal que ocupará a los líderes de la OTAN en su cumbre del próximo junio en Madrid. En este aspecto Blinken solo dijo que se está redactando ese documento estratégico, sin ofrecer detalles de su contenido, pero sí indicó a la prensa que la nueva actitud de Rusia tendrá un peso evidente en la formulación de prioridades de la OTAN en ámbitos de defensa y disuasión, ciberataques, ataques híbridos y vínculos entre cambio climático y seguridad.