Putin pide al ejército ucraniano tomar el poder para llegar a un acuerdo en el país. 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha hecho un llamamiento a los militares de Ucrania para tomar el poder y aseguró que con ellos "será más fácil llegar a un acuerdo" para poner fin a la operación militar rusa iniciada este jueves. "¡Tomen el poder en sus manos! Por lo visto con ustedes será más fácil llegar a un acuerdo que con esa banda de drogadictos y neonazis que se ha asentado en Kiev y tiene secuestrado a todo el pueblo ucraniano", declaró en una reunión con el Consejo de Seguridad de Rusia dedicado a la operación militar.

El mandatario ruso llamó a los militares ucranianos a "no permitir a los neonazis y seguidores de (el colaboracionista ucraniano Stepán) Bandera que utilicen a vuestros hijos, vuestras mujeres y ancianos como escudos humanos". Horas antes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había llamado a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones, una opción que el Kremlin no descartó de inmediato, pero a la que no ha dado todavía una respuesta clara. Este jueves, tras la primera jornada de la invasión rusa, Zelesnki denunció que el propósito del ataque es sacarle del poder. "Según nuestra información, soy el objetivo número uno del enemigo. Mi familia el segundo. Quieren destruir Ucrania políticamente al destruir al jefe de Estado", afirmó.