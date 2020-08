¿Qué pasa con los militares españoles en Mali después del golpe de Estado?

No habrá evacuación, por ahora. El Gobierno no se plantea repatriar a los cientos de civiles españoles y a los 200 militares desplegados en la operación de adiestramiento EUTM Malí en la base de Koulikoro, a unos 70 kilómetros de la capital de Mali, Bamako, donde el grupo de militares que este martes dio un golpe de Estado ha tomado el poder tras disolver la Asamblea Nacional. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado este miércoles en declaraciones a RNE que no se evacuará a los ciudadanos españoles porque "de momento, están fuera de peligro".

Tanto Laya, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, están en contacto con los militares destacados en el país africano, así como con los responsables de ONG españolas que trabajan en la región y han constatado que no corren peligro. La titular de Exteriores ha asegurado que tanto España como la Unión Europea centran ahora sus esfuerzos en que se pueda "retornar el poder a manos civiles cuanto antes". "Estamos buscando reconducir la situación y que se respete la integridad del presidente y el primer ministro, que están en manos de los golpistas", ha señalado.

Sobre el terreno, y tras forzar la renuncia del presidente Ibrahim Boubacar Keita (IBK) y de su Gobierno para crear un "Comité Nacional para la Salvación del Pueblo", los militares golpistas han tomado el poder y disuelto la Asamblea Nacional pero se enfrentan al aislamiento internacional en medio de las veladas amenazas de una intervención militar por parte de sus vecinos. La Comunidad de Estados de África del Oeste (CEDEAO) emitió un comunicado la noche del martes en el que suspendía la participación de Mali en todos sus órganos de decisión, pedía a sus miembros que adoptaran sanciones contra los golpistas y solicitaba la "activación de la fuerza de la CEDEAO". Mientras, miles de malienses celebran en las calles la caída del Gobierno.

España mantiene actualmente unos 200 militares desplegados en la operación de la UE para adiestrar a las fuerzas malienses, integrada por unos 550 militares de 26 países europeos y con Koulikoro y Bamako como puntos principales. El grueso del contingente español pertenece a la Brigada Galicia VII (la Brilat, con base en Pontevedra) e incluye 60 efectivos de la Brigada de Infantería de Marina "Tercio de Armada", cuya base está ubicada en San Fernando (Cádiz). La gran mayoría de los efectivos se encuentran en el campo de entrenamiento de Boubacar Sada Sy, en la localidad de Koulikoro, al noreste de la capital. En el norte del país, el estado más peligroso del Sahel, otra operación de combate de Francia lucha contra diversos grupos yihadistas como el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) y la ramifición de Al Qaeda, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM).

Los golpistas prometen elecciones... en "un plazo razonable"

Cinco uniformados comparecieron en la mañana de esta martes ante la televisión pública maliense ORTM y leyeron un comunicado en el que confirmaron el derrocamiento del régimen de IBK y prometieron una transición hacia unas elecciones "en un plazo razonable" que no precisaron. El comunicado fue leído por el teniente coronel Ismael Waghe, que fue presentado como "portavoz", pero no está claro quién de los cinco es el que encabezará el poder, siendo los nombres de los coroneles Sadiou Camara y Malick Diaw los que suenan con más fuerza.

Esta primera aparición pública de los golpistas fue un recordatorio de los males que aquejan a Mali: corrupción política, violencia étnica y sectaria y desintegración territorial, con el añadido de la cantidad de bajas soportadas por los "hermanos uniformados" en ataques armados.

Los militares también decretaron el toque de queda nocturno y el cierre de las fronteras aéreas y terrestres del país "hasta nueva orden", aunque este cierre ya había sido anunciado horas antes por los países vecinos, agrupados junto con Mali en la Comunidad de Estados de África del Oeste.