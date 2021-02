Los vídeos inéditos que acusan a Trump de incitar el ataque al Capitolio de EEUU

Donald Trump afronta su segundo juicio político en Estados Unidos. El principal portavoz de la acusación, el representante demócrata por Maryland Jamie Raskin, lo acusa de ser el "incitador en jefe" de los disturbios del pasado 6 de enero en el Capitolio, y varios vídeos inéditos que respaldan su denuncia salieron a la luz este miércoles.

El político aseguró que "las evidencias les mostrarán que el expresidente Trump no fue un espectador inocente y renunció a su papel de comandante en jefe para convertirse en el incitador en jefe de una peligrosa insurrección". Para él, los altercados en el Capitolio no fueron fruto del azar: hubo "método en la locura ese día y Trump "no hizo nada".

Raskin también ha utilizado su intervención para intentar desmontar la defensa de Donald Trump del día anterior, cuando sus abogados apelaron a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y a la libertad de expresión: "No se puede gritar fuego en un teatro lleno de gente", ha dicho Raskin parafraseando la famosa frase del que fuera juez del Tribunal Supremo Oliver Wendell Holmes. Aunque, dice, "este caso es mucho peor que el de alguien que grita falsamente fuego en un teatro lleno de gente".

El representante demócrata denunció que "es más como un caso en el que el jefe de bomberos de la ciudad, a quien se le paga para apagar incendios, envía a una multitud a prender fuego al teatro y cuando las alarmas de incendio se activan no hace nada más que sentarse, alentar a la multitud a continuar su alboroto y ver cómo se propaga el fuego en la televisión con regocijo y deleite", ha ilustrado Raskin.

"No se puede ir con la Policía y apoyar a los ladrones", ha insistido en esta ocasión tomando una cita del juez conservador del Supremo Antonin Scalia, fallecido en 2016: "Si se convierte en el incitador en jefe de la insurrección, no puede esperar estar en la nómina como comandante en jefe de la unión".