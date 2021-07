Pegasus, el virus israelí que entra en los móviles: ¿A quién ataca? ¿Tú lo tienes?

Una investigación del diario estadounidense The Washington Post ha revelado una lista de hasta 50.000 números de teléfono que podrían haber sido atacados por el software espía Pegasus, de la empresa israelí NSO. Entre los usuarios atacados por este virus hay periodistas, activistas y empresarios, entre otras personalidades.

En el listado de teléfonos espiados con Pegasus, presuntamente por gobiernos, están, por ejemplo, la esposa del periodista disidente saudí Yamal Jashogi, asesinado en el Consulado saudí en Estambul. También están periodistas de la CNN, The Associated Press, Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, Le Monde, Financial Times o Al Yazira. Sin embargo, esta información del diario norteamericano crea una serie de preguntas.

¿Qué es Pegasus?

Pegasus es una herramienta digital que se hace con el control del teléfono del usuario. La empresa israelí -NSO- vende esta tecnología como un medio que tienen los gobiernos para "investigar y combatir redes del crimen organizado, organizaciones terroristas o cadenas de pedofilia".

¿A qué puede acceder Pegasus?

Pegasus es una aplicación muy poderosa ya que permite abarcar un amplio contenido dentro del teléfono móvil. Así, una vez que Pegasus entra en el aparato, puede acceder a los mensajes de Whatsapp, Telegram y de las demás aplicaciones de mensajería, pero también datos de geolocalización, contactos o historial de llamadas. Pero no solo eso, también puede introducirse en el micrófono o en la cámara, lo que permite escuchar llamadas telefónicas o conversaciones privadas y hasta ver el rostro de las personas que hablan.

La creación del 'proyecto Pegasus'

Es un proyecto de investigación periodística internacional que tiene como objetivo revelar los abusos de los gobiernos -clientes de la empresa israelí NSO- que perpetraron con el software Pegasus contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, tanto en sus países como en el extranjero.

¿Cómo saber si se tiene el malware?

Es difícil saber a ciencia cierta si un dispositivo se encuentra entre los afectados por el espionaje de la empresa israelí. Sin embargo, existen algunos 'trucos' que pueden permitir al usuario descartar hipótesis o conjeturas. En primer lugar, comprobar los datos de cada aplicación: si alguna ha consumido muchos más megas de lo habitual podría ser una señal de que Pegasus ha estado por allí husmeando. En segundo lugar, comprobar si el teléfono móvil está funcionando de forma 'extraña' a lo largo del día. En tercer lugar, revisar todas las aplicaciones que uno se ha descargado. Si aparece una nueva en el escritorio, hasta ahora desconocida, lo conveniente sería eliminarla.

Respuesta de los países implicados

Desde el Gobierno húngaro aseguran que su país es un estado gobernado bajo "el imperio de la ley". En la misma línea está India, que afirma que su territorio es una "robusta" democracia. Desde el estado de Israel dicen que ellos "aprueban la exportaciones de productos relacionados con la ciberseguridad exclusivamente para entidades gubernamentales para el uso del derecho y solo con el objetivo de prevenir e investigar el crimen y el contraterrorismo". Otros países, como Ruanda, sostienen que "no han usado ese sistema", mientras que Azerbaiyán, Bahréin o México no han dado todavía una respuesta.

No es el primer escándalo de NSO

NSO ya protagonizó un escándalo en 2019 por el uso de sus equipos para espiar a periodistas, disidentes y activistas en varios países, tras lo cual se comprometió a respetar los Derechos Humanos e impedir el uso de sus productos para estos fines.

Además, NSO ha sido demanda por la empresa estadounidense de mensajería instantánea WhatsApp, propiedad de Facebook, que asegura que se utilizó Pegasus contra 1.400 usuarios en 2019 durante un periodo de dos semanas. La empresa israelí negó la acusación y aseguró que son sus clientes estatales los que son responsables en última instancia por el uso de esta tecnología.