Inflación, energía, impuestos al CO2 y el impacto en la Inteligencia Artificial

Me sigue sorprendiendo que los bancos centrales, basándose en los modelos de equilibrio general dinámicos (DGE) que utilizan y complementándolos con los estudios posteriores más micro de análisis de oferta y demanda, no previeran la velocidad de la reducción de la inflación que está teniendo lugar.

Soy de la opinión de que no se puede culpar a los bancos centrales de no anticipar ni la subida, pues la gravedad y duración de la guerra en Ucrania, y sobre todo, el brutal aumento en los precios del gas y de la electricidad, como consecuencia del corte del suministro del gas ruso a Alemania por la voladura del gaseoducto Nord Stream, no era algo previsible. Lo que sí me parece preocupante es que no previesen la velocidad de la caída, tan ligada a los efectos del precio de la energía que, definitivamente, son claves también en la inflación subyacente

Este fallo es en mí opinión la consecuencia de un problema mayor: la falta de atención de los economistas académicos en sus modelos a la variable energía, que es más importante de los que pensamos. No se entiende bien por qué seguimos sin prestar atención a la energía en nuestros modelos económicos, ni siquiera la tenemos en cuenta, solo hablamos de ella cuando se genera un problema de inflación. Y esto ya es un error, porque lleva a que no se entienda cómo funciona la interacción de la energía en todos los frentes, incluido el de la productividad. Si lo hiciéramos entenderíamos qué equivocadas son algunas políticas, porque omiten la relevancia de esta variable en los análisis de decisiones de políticas económicas. También son muy peligrosos los estudios académicos que, basándose en supuestos inviables, mandan mensajes como que con un impuesto mundial a la tonelada de CO2 de 227 euros alcanzamos el famoso cero neto de emisiones en 2050.

Vayamos por partes. Un caso claro de error de valoración de la relevancia de esta variable se observa en las políticas europeas de precios de la energía y del CO2, políticas energético- climáticas que nos están llevando a pérdidas de competitividad y de renta en Europa, que no dejarán de aumentar en el futuro como comprobarán en el párrafo siguiente en referencia a la Inteligencia Artificial. Básicamente, esto es así por decisiones políticas que implican precios energéticos mucho más altos que los de nuestros socios.

Estas políticas son muy negativas para nuestro futuro porque hay cuestiones muy relevantes que no se comentan o analizan por nuestras autoridades y que son claves. Por ejemplo, ¿alguien ha analizado y contrastado si los aumentos de productividad se dan más en periodos con precios bajos de la energía? O que, probablemente, la productividad a largo plazo en Europa dependa del nivel de esos costes energéticos y puede haber un gap de productividad frente a otros países por esta razón.

¿Por qué las políticas climáticas están expulsando a sectores de alta productividad y alto consumo energético? Y no solo a sectores actuales como el aluminio o los vehículos a motor, sino también a los sectores económicos del futuro. Pensemos en los centros de datos, que son grandes consumidores de energía; o mejor en el desarrollo de la inteligencia artificial ¿tiene sentido invertir en este sector en Europa, a estos precios de la energía?

Para que se entienda la magnitud del problema de Europa en este terreno, veamos los cálculos de sobrecoste existentes en Europa frente a EEUU para los nuevos chips especialmente diseñados para la Inteligencia Artificial( IA). La tarjeta o chip GPU Nvidia H100 AI incluye innovaciones tecnológicas que combinadas pueden multiplicar por 30 la aceleración de los modelos de lenguaje de gran tamaño, lo que permite maximizar lo que se puede hacer en Inteligencia Artificial (IA) conversacional.

Mide solo 27 cm de largo, 11 cm de ancho y 2 cm de profundidad. Se espera que Nvidia venda alrededor de 2 millones en 2024 solo en Estados Unidos. Esto se suma a los 1,5 millones que vendió en 2023. Pues bien, cada uno de estos chips consume hasta 700w de potencia (potencia máxima). La utilización anual al 61%, de una sola tarjeta GPU H100 consumiría aproximadamente 3.740 kWh de electricidad al año. Es decir, un solo chip se acerca al consumo medio de energía de un vehículo eléctrico. Ojo, que se venderán más tarjetas que vehículos eléctricos en 2024 en Estados Unidos

La intensidad energética de la IA es descomunal. ¿Qué inversiones se van a realizar en Europa en IA si la electricidad, solo por el efecto del precio del CO2, (90 euros tonelada en 2023) es ya más cara en muchos países europeos que en Estados Unidos? Pero esto no es lo peor, lo peor es que el precio marginal de la electricidad, que es generado con gas natural, es hoy tres veces más alto aquí que EEUU.

En resumen, estamos hablando de que el coste variable de la Inteligencia Artificial (es decir del gasto en electricidad por chip o tarjeta) es aquí ¡cuatro veces más caro que en Estados Unidos! Y no somos conscientes de que este sobreprecio se debe en gran parte a las actuales políticas energéticas y climáticas europeas ¿Alguien se lo ha explicado a Mario Draghi, que está realizando un estudio sobre el futuro de Europa? No se preocupen que si no es consciente, se lo contaré yo 'whatever it takes'.

Además de las políticas equivocadas, tenemos análisis equivocados de prescriptores sociales o expertos que no nos hablan de este problema de los costes del CO2 y de las políticas energéticas en Europa. Más bien mandan el mensaje contrario, que es bueno. Así, un reciente estudio macroeconómico que concluye con mensajes del tipo “con un impuesto al CO2 de 227 euros por tonelada alcanzamos el objetivo de emisiones cero en 2050 en todo el mundo", y todo arreglado, pues además no tiene un alto coste en términos de bienestar social.

Para empezar, los supuestos de los modelos deberían tener en cuenta que la evolución de las reducciones de CO2 en España se hace posible en parte porque las trasladas a otros lugares, aumentándolas más de las que de por sí se generan, porque son menos eficientes y utilizan combustibles fósiles con más contenido en carbono; por lo tanto, el neto de la reducción de CO2 bien medido es mucho menor de lo que se piensa y la mejora tecnológica también. El problema de la opinión de expertos es que a la sociedad le llega un mensaje de “yes we can”, que es absolutamente equivocado. Decir que poniendo el impuesto en todo el mundo consigues algo es no comprender de que estamos hablando. Para que se visualice dejo otro ejemplo. El grafito es clave en la transición energética, pues es insustituible en las baterías. Una tonelada de grafito esférico exige el consumo de 60 toneladas de carbón de alta calidad que “solo genera” 180 toneladas de CO2. Si el impuesto optimo es de 227 euros por tonelada, entonces el precio del grafito antes de empezar a producirlo es de 50.000 euros la tonelada. A ese precio del CO2, lo que ocurriría es que se retrasaría la transición, pues supone multiplicar por tres el precio del vehículo eléctrico más pequeño. Si haces el mismo cálculo con el polisilicio, el chip del Nvidia multiplicaría su precio por cuatro, con lo que también retrasaras la introducción de la IA. No se si es lo que buscamos, lo mismo es eso.