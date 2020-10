Antonio Banderas: el poder de la televisión como salvavidas de un nuevo teatro que llegó en tiempos de pandemia

Hace menos de un año, Antonio Banderas inauguró con el musical 'A chorus line' el Teatro Soho de Málaga, en un rehabilitado viejo Teatro Alameda. Era la culminación de un largo proceso para crear un gran centro artístico en su ciudad natal. Y llegó el virus. Pero el proyecto no ha quedado paralizado por la pandemia y ha encontrado en la televisión una segunda vía de acción para que el nuevo auditorio siga funcionando. Es más, la televisión servirá para promocionar e impulsar la imagen de institución de este recién llegado espacio.

En pleno primer estado de alarma, Antonio Banderas fichó a María Casado para llevar las riendas de su productora, Teatro Soho Televisión (TST). Sólo unos meses después, ya se comunicó que ellos mismos serían los encargados de realizar desde su teatro la entrega de Los Goya de este negro 2020. Tendremos una gala más íntima, en donde lo telemático ganará a lo presencial.

Aunque, antes de eso, la primera producción de TST será 'Escena en blanco y negro' -se ha rodado en blanco y negro-, una tanda de siete episodios rodados en el teatro y protagonizados por Vanesa Martín, David Bisbal, Pablo Alborán, Pasión Vega, Rozalén, Pablo López y el propio Antonio Banderas, que además introducirá cada capítulo con un monólogo. Cada uno de estos cantantes, además de su propio repertorio, escogerá una canción de otro artista que haya calado en su vida para interpretarla en el programa y una de sus actuaciones será arropada por la Sinfónica de Málaga. María Casado, por su parte, también aparecerá en esta producción a través de conversaciones que salpicarán cada especial.

El resultado se verá en Amazon Prime Video a finales de año. Ahora habrá que ver si interesa, pero lo que está claro es que la fuerza del nombre y la imagen de Antonio Banderas abre grandes puertas más allá de los formatos que atesore. Su presencia es el valor y la aprovecha para promocionar un teatro que, con ayuda de las pantallas, puede ir convirtiendo su sello de institución en marca reconocible por el público. Esto le servirá para levantar más el vuelo como productora de renombre, entendiendo que el teatro puede crecer con ayuda de la visibilidad de la televisión.

Lina Morgan, pionera

No es nada nuevo, ya lo hizo Lina Morgan en los ochenta cuando la emisión de sus obras por TVE no propiciaron que la gente dejara de ir a ver la función presencialmente porque ya la había disfrutado gratis por la tele. Al contrario, animaba aún más a acudir al teatro. La televisión amplificó el mito. Había que ir in situ a La Latina para estar en primera persona ante una Morgan, maestra en el entretenimiento popular, haciendo historia.

La situación del Teatro Soho de Málaga es diferente, como son distintos los tiempos y la sociedad, con una ingenuidad menos cándida que en los ochenta, pero Antonio Banderas ha sabido captar la sinergia en una época en la que todo el arte está interconectado. No hay que tener tabúes, un escenario teatral puede ser enormemente televisivo. Y las diferentes artes deben abrazarse en diferentes soportes y así ser más fuertes. Más aún en épocas de debilidad.