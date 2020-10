Chenoa, de jurado a presentadora: ¿OT en el horizonte?

Hay decisiones que se pueden tomar antes de tiempo, otras que llegan demasiado tarde y, algunas, las buenas, aparecen en el instante exacto. Es el caso del salto de Chenoa, que será la presentadora de la gala de fin de año de Televisión Española, junto a Florentino Fernández. Y esta oportunidad ha llegado justo en el momento idóneo. ¿Por qué?

La cantante regresa al canal donde nació su popularidad, ahora con el bagaje de años compaginando su música con apariciones como colaboradora y jurado de programas de televisión como 'Zapeando' o 'Tu cara me suena', que prepara su retorno a Antena 3. Así se ha ido curtiendo en el complicado mundo de la televisión, donde es importante la experiencia pero, a la vez, también es vital ser generoso con el espectador. Compartir, abrirse, perder el miedo al qué opinarán... Incluso pasar de intentar esconder las imperfecciones que, al fin y al cabo, nos hacen más identificables. En definitiva, Chenoa ha logrado ser ella misma ante las cámaras también cuando no canta. Y fluir.

Y seguir fluyendo es lo que deberá intentar en una gala de Nochevieja que, probablemente, tendrá un guion más cerrado y encorsetado. Pero ahora es cuando ese bagaje permitirá a Chenoa dotarlo de esa naturalidad que hace al público sentirse partícipe de tu trabajo y de tu vida, estatus complicado de alcanzar y que es esencial para generar lazos de fidelidad en televisión.

Pero es que, además, este retorno puntual de Chenoa a TVE abre una interesante puerta a una cadena pública que cuenta con el problema de no conseguir asentar un imaginario coral de profesionales que refleje la diversidad social y que se que se asocie con La 1.

Televisión Española fue el universo donde empezamos a identificarnos con Chenoa. Sucedió hace dos décadas en esa academia de 'Operación Triunfo' con la que masivamente la sociedad conectó porque no se hizo un casting de concursantes artificiales, sino que se reunió a una pandilla a la que todos podíamos aspirar. No vestían de marca, no iban disfrazados de nada... Simplemente eran unos talentosos chicos de barrio, de diferentes barrios, pero, en conjunto, del barrio de todos. Su triunfo era el de la audiencia al completo.

De la primera generación de 'OT', Chenoa es la que ha mostrado más aptitudes comunicadoras para televisión. Tal vez por esa seguridad suya que le permite atreverse sin que le imponga la situación. Siempre ha sido conocida por su carácter, por su sinceridad, por no morderse demasiado la lengua, pero también ha demostrado ser vulnerable y emocional cuando toca. Y no solo el día del famoso chándal gris.

Su papel en la próxima Nochevieja es una decisión astuta de Televisión Española, ya que Chenoa puede atraer la curiosidad y el comentario del público en directo con esa expectación de reencontrarte en una noche tan familiar con un artista al que has visto crecer. No será una Nochevieja cualquiera, además, sino una distinta, que ya se prevé repleta de restricciones por la crisis sanitaria y en la que no podremos estar tan unidos como querremos, algo que inevitablemente deberían también tener en cuenta estos especiales navideños.

Pero 2021 llegará. Y es posible que, también, una nueva edición de 'OT' tarde o temprano. Y quizá, después de la marcha de Roberto Leal a 'Pasapalabra' en Antena 3, Chenoa sería la presentadora perfecta para un retorno del show. Con ella, el talent, que sigue atrayendo repercusión y público joven hacia TVE, ganaría a una maestra de ceremonias que entendería como nadie a los concursantes, su presente y su porvenir. Y para los fans de siempre sería cerrar un bonito círculo 20 años después.

También para Televisión Española, que debe tener una mirada más amplia para que sus programas y sus rostros se identifiquen con la cadena y fomenten hábito, porque, en este tiempo, o el espectador se implica, se siente orgullo y hasta se siente partícipe de tu producción propia o se olvidará de tu función. Y ahí es importante incidir en nombres propios: de periodistas, de realizadores, de directores, de guionistas. No sólo de presentadores, que también.

Chenoa puede ser un buen nombre propio por todo lo que significa. Ella fue una de las protagonistas del último gran fenómeno rompe-audiencias de la televisión y no ha podido participar en la resurrección del formato ni como invitada puntual, pues en estos últimos años ha estado vinculada a Atresmedia. Su regreso como presentadora sería sin duda un gran golpe de efecto para 'OT 2021' y, fácilmente, Chenoa se convertiría en la presentadora más orgánica que habrá tenido el concurso desde su origen.