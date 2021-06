'El Chiringuito' y la habilidad para retransmitir en directo la 'Eurocopa' sin derechos de imagen

Durante los partidos de la selección española, 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol se ha inventado una emisión paralela que se puede ver en directo por Youtube, Facebook y Twitch. Allí, en la plataforma de vídeos de Google, presentador y colaboradores estelares del programa de Atresmedia comentan el encuentro con la vehemencia que acostumbran en sus noches en Mega.

Pero, claro, los derechos de la emisión de la Eurocopa los atesora Mediaset. Por tanto, ellos hablan desde el antiguo auditorio de Antena 3 mirando a una pantalla que no se puede colar nunca en su imagen. Sólo se pueden ver sus planos de reacción observando el partido de turno. Aunque ni siquiera tienen varias cámaras. Todo lo solucionan con una cámara que va de un tertuliano a otro con una velocidad pasmosa que, quizá, intenta dar un épico ritmo especial al directo. Esa cámara se mueve tanto y tan imperfectamente que es difícil, sobrio, seguir visualmente el programa.

Aunque da la sensación de que les da igual esa inestabilidad de la imagen. Al final, lo que buscan con esta propuesta es dar un servicio extra a los fans habituales del programa. Seguidores que están siguiendo el encuentro en directo por Telecinco y tienen la opción de escuchar los comentarios de los del 'Chiringuito de Jugones' dejando de fondo su canal de Youtube, Twitch o Facebook a todo volumen.

Sin embargo. surge un problema: su señal online va con un largo retardo. El espectador ve segundos antes por la tele lo que sucede en el campo y la reacción del equipo del Chiringuito llega después. Si hay gol, el retraso entre la retransmisión televisiva y este formato se hace más evidente aún.

Pero, paradójicamente, este retardo juega a favor de los del Chiringuito, ya que da margen al espectador a abrir la ventana de Youtube o Twitch para ver cómo actúan los apasionados gurús del fútbol cuando un hecho relevante ha acontecido en el campo. Y la audiencia del canal se dispara.

La televisión ya no sólo se ve por la televisión. Pedrerol lo sabe, no se queda quieto e intenta incorporar las nuevas ventanas para hacer más grande su 'Chiringuito' y acercarse a los públicos que ya no siempre van por sí mismos a las cadenas convencionales. Estos debates con los colaboradores como si fueran un usuario más de las redes sociales son un acto que fomenta que el espectador genere vínculos más grandes con el programa y se sienta implicado con la fórmula de 'El Chiringuito'. Se sienta parte de ellos. Así se fortalece una comunidad fiel de seguidores que no falla. Sin snobismos e incluso con cierta inconsciencia a la hora de entremezclar la tele de siempre con la tecnología de ahora. Hasta intentando buscar la rentabilidad como en la radio de antaño. O lo que es lo mismo: llenando con atrezo de patrocinadores el lugar desde el que se emite una apasionada e imprevisible reunión de amigos, sin demasiados filtro, que se puede hacer llegar al mundo con la calidad visual de un simple móvil.