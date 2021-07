La compañía de Ramón García

Eran los años setenta y Gloria Fuertes abría su casa a TVE. En su sala de estar, enseñaba dos televisores. Uno para ver la primera cadena, otro para conectar con la UHF. Hoy, La 2. Así no tenía que levantarse a cambiar de canal. Incluso podía ver los dos canales al unísono. Aún no existían un invento llamado mando a distancia.

Mirando esas pantallas en su piso en la madrileña calle Alberto de Alcocer, Gloria recalcaba que "para los que sufrimos o hemos sufrido de soledad la televisión es una gran compañera". No solía fallar. Distrae. Acompaña. Te conecta al mundo. Eso sí, siempre a través de la pantalla. Pero la televisión también puede conectar personas, también a las personas mayores que tras una vida de esfuerzo se encuentran solas.

'La tarde, aquí y ahora' de Juan Y Medio en Canal Sur transformó la esencia del programa de testimonios clásico en un punto de encuentro de personas. Se dio un giro útil a un formato que tradicionalmente se quedaba en la lágrima fácil, usaba a sus invitados para que les contaran sus penas y les abandonaba cuando las luces del plató se apagaban. Este programa cambió la premisa para encontrar a personas que normalmente la tele olvida porque, dicen, que por su edad no venden. Aunque sean ellos los que sustentan el éxito o fracaso de los programas como la audiencia más fiel a la pantalla.

Años más tarde, Ramón García ha seguido la estela de 'La tarde, aquí y ahora' con 'En compañía' de la televisión autonómica de Castilla La Mancha. El nombre es toda una declaración de intenciones. Unir compañías, por la tele y en la vida real. Y Ramón García es uno de los profesionales que mejor ejercen esa función porque cuenta con la habilidad de la complicidad sensata delante de la cámara. Es como de la familia, sabe los límites y nunca olvida la importancia del sentido del humor en directo.

Cinco años lleva ya 'En Compañía' en emisión con ese compromiso del servicio público de no olvidar a nuestros mayores. Es más, de no tener snobismos con ellos. Son de donde venimos y hacia donde vamos. Y Ramón García los abraza cada tarde con la elegancia del comunicador que no sólo es presentador. Habla con la audiencia hasta con la mirada, intuye lo que necesita el público en cada momento. Está comprometido con su público, es uno más. Lleva toda la vida haciéndonos compañía desde la sencillez de entender la televisión a lo grande, como parte intrínseca y provechosa de nuestra vida.