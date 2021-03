La Sexta sufre las vacaciones de Alfonso Arús: así se visibiliza una inteligente estrategia de programación

Las vacaciones de Semana Santa ha variado la programación matinal de La Sexta. 'Aruseros', el programa de Alfonso Arús, se ha tomado un descanso y, con él, la audiencia de su franja se ha desmoronado. Es normal, pues la viveza del directo ha dado paso a reposiciones.

Pero esta ausencia visibiliza cómo 'Aruseros' se ha afianzado como un eje vertebrador de la cadena verde de Atresmedia. Su personalidad propia sirve de avanzadilla a 'Al Rojo Vivo', dejando un colchón previo de espectadores.

Porque en televisión el éxito también depende de la ubicación y el contenido que lo precede en la programación. En este sentido, La Sexta ha sido ingeniosa al definir una reconocible línea editorial de televisión complementaria a Antena 3. Su leitmotiv es la actualidad política. Pero todo el día no se pueden estar repitiendo los mismos contenidos y, ahí, entra la importancia de potenciar programas de entretenimiento que incorporan un extra de pluralidad de públicos.

El éxito de 'Aruseros' está en que se ha diferenciado de todos los magacines matinales con un lenguaje directo. No deja de mirar la actualidad pero, a la vez, la desengrasa al estilo de los grandes morning shows de las emisoras musicales de radio. Más distendido, menos encorsetado. Más participativo, menos frío. Se permiten ser traviesos. Lo que se ha traducido en una alternativa que afianza un canal que, en vez de imitar estructuras de otros (se podía haber optado por reproducir una versión de la típica entrevista política matutina seria a lo 'Los desayunos), ha elegido el camino de marcar su agenda desde el prisma de la complementariedad. Complementariedad que no es incompatible con que el público sepa que si pasa algo tendrán capacidad de reacción para contarlo desde la pasión con el sello propio de Antonio García Ferreras. Él parece que no descansa, pero Alfonso Arús sí.

Y, estos días de vacaciones de Arús, son útiles para evidenciar lo relevante que es el entretenimiento bien encajado en el tono del canal para proteger a los espacios informativos y subir su audiencia. Sin el previo de 'Aruseros', 'Al rojo vivo' está menos fuerte en este periodo vacacional. También en Antena 3 conocen bien lo vital de un buen previo de esparcimiento que haga efecto llamada a sus buques insignia. Sus 'Antena 3 Noticias' no serían tan líderes sin dos concursos de éxito antes, como son 'La Ruleta de La Suerte' y el rosco rompe-audímetros de 'Pasapalabra'. Programas que encajan con la imagen de canal de juegos familiares con un punto cultural y series, en los que la información llega a la hora exacta para resumir lo relevante sin sensación de repetición constante. Lo que quema a los 'Telediarios'.

El caso de La Sexta es distinto como cadena más pequeña, con un enfoque por momentos de canal temático. Sin embargo, su notabilidad social se cimenta en la cualidad de crear franjas con autores con una mirada bien distintas. Es donde destaca Alfonso Arús con un show que sólo se parece a Alfonso Arús. Un magacín matinal que busca la compañía entretenida más que la influencia política. Así la cadena se toma varias horas de tiempo al día para ir cogiendo posiciones con el ejercicio de acompañar desde esa distensión que no es prioridad para otros.