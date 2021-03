'Zapeando' y su antídoto al tele-miedo

No es 'Pasapalabra', pero es un gran invento televisivo. En 'Zapeando' se juega a 'El Quiz Show de las vacunas'. Con su humor habitual, el programa propone una batalla de preguntas en donde Quique Peinado, Lorena Castell, Valeria Ros, Miki Nadal y el propio presentador, Dani Mateo, sueltan especulaciones sobre la vacunación que son respondidas por Boticaria García.

En tiempos de sensacionalismo y alarmismo, un espacio juvenil como 'Zapeando' demuestra que se puede hacer entretenimiento útil. No se quedan en el golpe de efecto de la especulación de otros canales y abordan la complejidad de la crisis sanitaria con una capacidad de divulgación que no espanta al espectador pues la dinámica del espacio no pierde su sentido del humor.

Así, 'Zapeando' consigue realizar una educativa clase práctica sobre cómo es un proceso de vacunación sin morbo ni bulos. Sólo realizando pedagogía entre chiste y chiste. Lo que recuerda que el mejor espectáculo es el que aporta 'chicha' y no se queda sólo en la preocupación del impacto más morboso. Y la audiencia no se resiente, al contrario.

Si no hay certezas sobre algo, 'Zapeando' lo explica. Como debe de ser el periodismo, claro, pero no sucede en programas similares en los que se opta por el debate de la urgencia en el que la información real es engullida por la simplificación del lugar común y la conjetura inútil. Lo que favorece una audiencia desconfiada. Incluso en las vacunas.

Para que se entienda lo complejo sin fisuras, Boticaria García utiliza símiles populares. El más clásico, establecer comparaciones con el fútbol. De esta forma, el veterano programa de La Sexta da un paso más allá. No sólo es un programa de zapping con humor y encaja en el tono de la línea editorial de la cadena pero, a la vez, diferenciándose del resto de la programación.

'Zapeando' desengrasa La Sexta con su mirada más joven, desenfadada y hasta gamberra. Y los jóvenes, desenfadados y gamberros suelen estar más comprometidos con la sociedad de la imagen que los medios clásicos promueven. Evidenciando que se están haciendo mayores. De ahí que las nuevas generaciones no siempre se sientan reconocidas en la oferta mediática. No sucede lo mismo cuando se les trata con la inteligencia que merecen. De David Broncano a 'Zapeando'. Entonces se quedan. Entonces conectan. Entonces se sienten representados.

'El Quiz Show de las vacunas' define la fuerza de 'Zapeando'. No trata con condescendencia a su espectador, no lo quiere asustar para elevar el share con el atajo de la exageración. El programa elige el camino más difícil, el de la creatividad rigurosa como mejor antídoto para derribar las tres 'M' de desinformación que abundan en la época de la viralidad: mitos, miedos y manipulaciones. Estas venden de manera instantánea, pero no construyen el vínculo de fidelidad que ha logrado 'Zapeando' durante años con su traviesa honestidad. Porque ser travieso no es incompatible con ser honesto.