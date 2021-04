Laura Pausini, el poder de la mirada en TV

Laura Pausini no ganó el Oscar por el tema 'Io si', de la película La vida por delante. Su nominación no se solucionó hasta prácticamente el final de una extraña gala, tan rara que las actuaciones musicales fueron interpretadas fuera de ella: en el show previo de la clásica alfombra roja. Más vacía que nunca. Estas actuaciones estaban pregrabadas desde la nueva (y espectacular) azotea del museo del cine que inaugurará la propia Academia de Hollywood en septiembre. Así los organizadores aprovechaban para dar a conocer un nuevo lugar que quiere ser icónico y se sacaban de la ceremonia unas interpretaciones musicales que no cabían por las reducidas dimensiones del hall de la estación de tren desde el que se emitía el evento.

De hecho, la actuación de Laura Pausini se grabó en un atardecer que evidenciaba que no era el mismo que el día de la retransmisión. Grabar las actuaciones días antes, en un falso directo, ya lo hicieron 'Los Goya' de este año en España, así se evitan problemas cuando una retransmisión es más reducida que en otras ocasiones. Aunque aquí ni se disimuló que era otro día: diferente vestuario de los cantantes, distinta ubicación, nada de pompa de ceremonia grandilocuente. Ni siquiera contaban con una puesta en escena más allá del fondo del horizonte de Los Ángeles.

Y, en este sentido, de nuevo, Laura Pausini demostró no necesitar ni escenografía. Porque la experiencia de la italiana atesora un talento en desuso por parte de los artistas: la capacidad de mirar a cámara en televisión. Pausini sabe cómo y cuándo mirar al espectador para otorgar más ímpetu a la canción. No pierde de vista la colocación de cámaras, no deja de construir el lazo entre público y su arte. Lo demostró en los Oscar, haciendo más grande una actuación espectacularmente desnuda.

Antiguamente era habitual una mayor dirección artística de los cantantes cuando pisaban un plató. Tenían sus posiciones marcadas por el realizador o director. Ahora no es tan habitual. Muchos cantantes salen sin demasiado control del plató, nadie explica demasiado. Por tanto, no se fijan en la distribución de las cámaras. Cantan al vacío, no allá donde está el público en momentos claves de la actuación. Pausini, en cambio, se ha curtido en la televisión italiana y, también, en la española. Desde adolescente ha crecido a la vez que los espectadores. Y, con el paso de los años, sigue manteniendo esa energía del talento único que, además de cantar bien, proyecta con actitud lo que la hace especial.

Y es que no sólo basta con el talento, también hay que tener la seguridad en el escenario para no olvidar esa complicidad del tú a tú que da la cámara aunque estés en un gran escenario. Pausini en los Oscars 2021 lo ha vuelto a plasmar con una actuación en la que la audiencia no la perdía de vista porque ella tampoco perdía de vista -incluso de reojo- a su audiencia.