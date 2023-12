El nirvana del mercado monetario, listo para seguir dando alegrías

Tras años de tipos de interés ultrabajos, la agresiva política de subida de tipos de la Reserva Federal ha sido un nirvana para los inversores del mercado monetario. Muchos han descubierto que repartir el efectivo de sus clientes entre múltiples vehículos de liquidez, incluidos los fondos del mercado monetario, y horizontes temporales, como distribuir el efectivo no operativo entre productos de mayor rendimiento, es una estrategia acertada. Pero a medida que la inflación sigue cayendo y el mercado laboral, extraordinariamente fuerte, se entibia, ¿se habrá acabado este entorno dichoso según avanzamos hacia 2024?

Creemos que no. A lo largo del ciclo de endurecimiento, los responsables de la política monetaria de EE UU han dejado claro que no repetirán los errores del pasado, cuando daban por hecho que la inflación se había recuperado para luego invertir su curso. Cuando el Departamento de Trabajo de EE UU publicó unos datos del índice de precios al consumo (IPC) de octubre por debajo de lo esperado, los mercados respondieron con alegres subidas. Pero es probable que la Reserva Federal lo viera con cautela, no fuera que se tratara de otro "engaño", como describió el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el comportamiento de la inflación en los dos últimos años.

Incluso si la inflación realmente está cayendo, no está aún donde la Reserva Federal quiere. El IPC y el índice de gastos de consumo personal (PCE), la medida preferida de la Fed, todavía se sitúan por encima del objetivo del 2% del banco central. Si el Comité Federal de Mercado Abierto opta por mantener los tipos en la horquilla del 5,25%-5,50% en su reunión de diciembre, como esperamos, el juego no ha terminado.

Creemos que la Reserva Federal ha entrado en un periodo de "tipos más altos durante más tiempo" que probablemente se prolongará al menos hasta la segunda mitad de 2024. Corresponde a los responsables políticos dejar que el impacto retardado de la política monetaria se sienta plenamente antes de relajarla. Además, a Powell nada le gustaría más que llevar a la economía hacia un aterrizaje suave. Nunca ha perdido la esperanza de que EE UU pueda evitar una recesión, y su legado se vería reforzado si lo consigue.

Este escenario debería mantener a los gestores de liquidez en las nubes, incluso mientras algunos inversores amplían la duración a otras clases de activos. La mayoría de los productos de liquidez deberían seguir reflejando el rango objetivo con rendimientos atractivos. Y cuando la Fed empiece por fin a cambiar de rumbo, es probable que el sector en un sentido amplio atraiga flujos de activos si los rendimientos descienden más lentamente que otras opciones de liquidez, como ha ocurrido en anteriores periodos de relajación.

Liquidez a raudales

Al igual que la Fed, los principales bancos centrales del mundo parecen haber recuperado su equilibrio en la lucha contra la inflación. Aunque deben tener en cuenta la política de la Fed debido al predominio del dólar estadounidense y al tamaño de su economía, los responsables políticos han abordado con buenos resultados los problemas particulares de sus propios países.

Esto continuó en noviembre con el resto de los Cuatro Grandes, que mantuvieron los tipos de referencia en los niveles actuales en octubre y noviembre: el Banco de Inglaterra (BoE) en el 5,25%, el Banco de Japón (BoJ) en el -0,1% y el Banco Central Europeo (BCE) en el 4%. Aunque las guerras de Ucrania e Israel tienen un mayor impacto económico en Europa que en Estados Unidos, la lucha por llevar la inflación a alrededor del 2% es primordial.

La OCDE prevé que las presiones sobre los precios obliguen al BdE y al BCE a mantener los tipos en los niveles actuales hasta 2025. El BoJ también quiere ver la inflación en el 2% (ahora está por encima), pero por la razón contraria. Temeroso aún de un retorno de la deflación, se contenta con una actitud moderada.

Los productos de liquidez de todo el mundo se han beneficiado de la subida de tipos y del liderazgo de la mayoría de los bancos centrales, incluidos los de Canadá y Australia, lo que ha dado lugar a una oferta adecuada y estable de bonos soberanos. Los grandes bancos corporativos de alta calidad que componen gran parte de las garantías de los productos de liquidez cuentan con sólidos balances, exceso de capital y cuantiosas reservas. Aunque los flujos hacia los fondos monetarios mundiales no han sido tan abundantes como en Estados Unidos, son saludables.