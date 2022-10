Qué ocurre si soy autónomo tengo una enfermedad o un accidente

Los trabajadores autónomos nunca paran o, al menos, eso parece. Trabajar para distintos clientes, tener un pequeño comercio, ser un profesional por cuenta propia... Son diferentes escenarios del mismo contexto laboral, en el que parece que no se puede descansar ni un solo día o que uno no puede, ni siquiera, caer enfermo. Pero, al igual que los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos también tienen derecho a prestación en caso de sufrir una enfermedad o un accidente que no les permita trabajar durante un periodo determinado.

La Seguridad Social explica que, si por una enfermedad o un accidente no se puede desempeñar temporalmente el propio trabajo, se podrán solicitar tanto la asistencia sanitaria necesaria como una prestación económica. Dependiendo del tipo de causas de la incapacidad temporal para trabajar, habrá que cumplir unos requisitos u otros.

Accidente o enfermedad derivados del trabajo

Si la incapacidad se debe a un accidente de trabajo o una enfermedad derivada del desarrollo profesional no se exige período previo de cotización y se tendrá derecho al subsidio al día siguiente de obtener la baja. Esta se solicita ante el médico de la mutua con la que colaboremos, donde también podremos obtener el documento de solicitud para recibir la correspondiente prestación.

Accidente o enfermedad común

Por otro lado, si se sufre una enfermedad común o un accidente no relacionado con el trabajo, el trabajador tendrá derecho a cobrar el subsidio correspondiente a partir del cuarto día de la baja. Para solicitarlo hay que cumplir ciertos requisitos, como estar dado de alta en el RETA y al corriente del pago de todas las cuotas de la Seguridad Social (en el caso de no estarlo, se podrá obtener un plazo de 30 días para regularizar la situación y poder cobrar la prestación). Por último, el trabajador deberá tener cotizados mínimo 180 días en los 5 años anteriores a la enfermedad o al accidente.