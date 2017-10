La frase que lo cambió todo en Apple: "Hoy vamos a hacer algo de historia..."

Este 5 de octubre se cumplen seis años de la muerte de Steve Jobs, cuya memoria todavía está muy presente en Apple. La compañía ha evolucionado de la mano de Tim Cook, pero ha buscado mantener el espíritu de Jobs durante todos estos años.



Después de una larga enfermedad, Steve Jobs fallecía el 5 de octubre de 2011. Considerado como un visionario y el auténtico promotor del éxito de Apple, su desaparición fue un duro golpe para la compañía. Fue el promotor de productos como iPod o iPhone, que han conseguido poner a Apple en una posición de referencia que todavía hoy se mantiene con modelos como el iPhone 8 o el iPhone X.

Por Diego Mariño MIRA TAMBIÉN Samsung ganará 110 dólares por cada iPhone X que se venda



Cuando en 1996 Jobs, cofundador de la compañía, volvía a sus orígenes y tomaba asiento en la Presidencia de su Consejo de administración muy pocos apostaban por el futuro de la empresa.



"Hoy vamos a hacer algo de historia(...) Presentamos tres productos revolucionarios: un iPod con controles táctiles, un teléfono móvil revolucionario y un dispositivo avanzado de conexión a Internet. No son tres dispositivos distintos, es uno sólo y lo hemos llamado iPhone", anunciaba el 9 de enero de 2007 como consejero delegado de Apple.



El iPhone provocó una histeria colectiva... e hizo historia. El pasado junio, Apple, la compañía con la mayor capitalización bursátil de EEUU, informó de que en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal, que terminó el 1 de abril, vendió 50,76 millones de teléfonos.



Muchos consideraban a Jobs más que un creador, un inspirador. En este artículo recordamos algunas de sus frases más célebres:



Nunca dejes de buscar



“Si aún no lo has encontrado, sigue buscándolo. No pares. Al igual que ocurre con el resto de las corazonadas, sabrás cuando das con ello”.



Vive cada día como si fuera el último



“No tenemos la oportunidad de hacer demasiadas cosas, y todas las que hagamos deberían ser geniales, es nuestra vida”.



Para triunfar hay que esforzarse



“Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores que han tenido éxito de los que no lo han tenido es mera perseverancia”.

No tengas miedo a perder



“Recordar que vas a morir es la mejor forma que yo conozco para no caer en la trampa de pensar que tengo algo que perder."



La clave del diseño



“El diseño no se ciñe sólo al aspecto, el diseño también se plasma en el funcionamiento.”



La visión de Jobs de la muerte



“Nadie quiere morir, ni siquiera las personas que quieren ir al cielo. La muerte es, sin embargo, el destino que todos compartimos”.

Acuéstate con la sensación de haber hecho las cosas bien



“No me importa ser el hombre más rico del cementerio. Irme a la cama con la sensación de haber

hecho algo genial, eso es lo que a mí me importa”.



Un carácter optimista



“Soy la única persona que conozco que ha perdido un cuarto de billón de dólares en un año. La verdad es que te marca mucho el carácter”.