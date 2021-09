Barceló abre en Madrid el primer hotel en Europa que gestiona con marca ajena. 

Barceló Hotel Group ha abierto en Madrid el primer hotel que gestiona con marca de terceros en la región EMEA (Europa, Oriente Próximo y África) y que, a su vez, supone el estreno en España de la enseña Canopy del grupo hotelero Hilton. Se trata de una de las tres aperturas europeas de la marca Canopy by Hilton de este año, tras la inauguración este verano de Canopy by Hilton Paris Trocadero, y la próxima apertura de Canopy by Hilton London City, ha informado este jueves la multinacional estadounidense en un comunicado que recoge Efe.

Aunque es el primer establecimiento que la compañía hotelera mallorquina gestionará con marca ajena en Europa, Barceló lleva años desarrollando el modelo de negocio de gestora con marca blanca en Estados Unidos, a través de Crestaline Hotels & Resorts, que, actualmente, cuenta con 115 hoteles en su cartera.

El hotel Canopy by Hilton Madrid Castellana, que dispone de 314 habitaciones y 12 salas de reuniones, es propiedad de Hotel Investment Partners (HIP), que ha invertido 37 millones de euros en su proyecto de reforma.

La apertura de este hotel es "una muestra más de nuestro continuo compromiso con el mercado hotelero español, así como de nuestra creciente confianza en una fuerte recuperación del sector turístico en los meses y años venideros", ha declarado el vicepresidente senior de Europa Continental de Hilton, David Kelly.

Hay 31 establecimientos Canopy abiertos en el mundo y 29 en desarrollo en 16 países y territorios. La cartera del grupo Hilton cuenta con 18 marcas 'premium' que comprenden más de 6.600 propiedades y más de 1 millón de habitaciones en 119 países y territorios.