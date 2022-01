Cómo puedo saber si mi ex ha alquilado el piso que tenemos aún en proindiviso

Soy propietario proindiviso al 50% con mi exmarido de una vivienda que me gustaría vender. Mi ex dice que está de acuerdo pero que ahora no puede ser porque lo ha arrendado y tenemos que esperar al menos cinco años. He descubierto que el “presunto” inquilino es un sobrino y estoy casi segura de que realmente no hay tal arrendamiento. ¿Qué puedo hacer?