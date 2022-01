¿Puede la comunidad imponer límites al uso de las zonas comunes del edificio?

En mi Comunidad se han adoptado una serie de normas de uso de los elementos comunes, a mi juicio bastante limitativas, que no han conseguido el acuerdo unánime de los vecinos, sino que se han aprobado por mayoría. Me refiero a limitaciones de uso de ascensores, de piscina, zonas comunes, etc. que no aparecen en los estatutos comunitarios. ¿Es esto legal?