Qué es la 'sustitución ejemplar' en un testamento: así afecta a la herencia

Soy madre de cuatro hijos mayores de edad, uno de los cuales está incapacitado judicialmente por padecer síndrome de Down y otras patologías que hacen que su esperanza de vida sea corta. Me dispongo a otorgar testamento en el que es mi intención mejorar a este hijo adjudicándole el tercio de mejora, pero me gustaría dejar todo lo más atado posible para cuando fallezca este.