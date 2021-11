Neinor Homes confirma la negociación para ejecutar la compra de Vía Célere

La posibilidad de que se cree la mayor promotora de residencial en España ya está sobre la mesa. Neinor Homes ha confirmado que está estudiando la compra de Vía Célere, proceso que está en plenas negociaciones sin que se haya concretado la operación por el momento, según ha explicado la firma que dirige Borja García-Egotxeaga en una comunicación a la CNMV. Un anuncio que le ha facilitado que el mercado reactive su cotización desde las 14:30 horas de este lunes, después de que fuera suspendida hasta que aclarara las informaciones conocidas sobre esa adquisición de la firma encabezada por José Ignacio Morales.

Según el hecho relevante, la compañía asegura que en este momento está participando en un "proceso de valoración preliminar de una posible operación de integración" que afectaría a Vía Célere. En concreto, se haría con el 76,4% de las acciones, que ahora están en manos del fondo Värde. Para ello, anuncia que ya ha firmado un "acuerdo de confidencialidad y exclusividad", lo que deja claro que por ahora solo Neinor es la que está en disposición de llevar a cabo esa adquisición. Un movimiento que se encuadra en el "análisis de potenciales operaciones estratégicas en el mercado inmobiliario español", insiste la promotora.

Neinor también asegura que las conversaciones aún no han finalizado y que no existe ningún acuerdo por el que vayan a hacerse con Vía Célere. "No se ha alcanzado acuerdo alguno sobre posibles términos y condiciones de una eventual operación, ni se ha tomado ninguna decisión al respecto", apunta la firma inmobiliaria, que incide en que "no existe certeza alguna de que se llegue a adoptar". Actualmente, la promotora tiene un valor en bolsa que ronda los 915 millones de euros. Desde principios de año y hasta su último cierre (el pasado viernes en 11,44 euros por acción) acumulaba ya una revalorización próxima al 5%.

Las negociaciones, según publicó el diario Expansión, se iniciaron hace tres meses y ya están en fase de 'due diligence' -fase de intercambio de información interna por ambas partes-. De cerrarse, el resultado supondría crear la mayor promotora inmobiliaria del sector, al superar en tamaño tanto a Metrovacesa como Aedas, ya que dispondrían de una cartera de 37.000 viviendas.

Vía Célere ganó 28,2 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone un incremento del 420,9% (más de cinco veces) respecto al mismo periodo del año pasado, gracias a la aceleración del ritmo de entregas de viviendas y a la mejora de la facturación, según anunció el pasado mes de septiembre.