¿Pueden prohibirme los vecinos poner un tendero de cuerdas en la fachada?

En mi comunidad los pisos tienen terraza en la cocina, pero en el mío los anteriores dueños hicieron obra para ampliar la cocina, y me encuentro con una cocina estupenda, pero no hay donde tender. Lógicamente, nadie tiene este problema más que yo. He querido ser muy respetuoso porque acabo de llegar y he pedido permiso para poner mi tendedero y me han dicho que no Quiero instalar un tendedero de cuerdas en la fachada interior de mi edificio y la comunidad se niega a darme permiso. ¿Es eso correcto?