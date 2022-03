Qué hago si los vecinos quieren vallar el edificio y perjudica a mi local en el bajo 

PREGUNTA Soy propietario de un local de negocio de papelería con salida directa a la calle, ubicado de los bajos de un edificio. Últimamente, ha habido robos en viviendas y vandalismo en las zonas comunes ajardinadas. Los vecinos quieren poner un vallado perimetral que, como es lógico, perjudicará gravemente mi negocio ¿Lo pueden hacer?

Se trata de un asunto recurrente ampliamente tratado por nuestros tribunales. Entre otras sentencias, destaca la del Tribunal Supremo de 16/07/2009, que señala que, para que sea válido un acuerdo adoptado por mayoría en la Junta de Propietarios de una Comunidad, consistente en el cierre de elementos comunes que sirven de acceso a locales comerciales ubicados en el interior de la urbanización, mediante puertas o cancelas, habrá que respetar los derechos que adquirieron los dueños de los locales comerciales legalmente establecidos.

En definitiva, sí es posible que la comunidad adopte un acuerdo en ese sentido por razones de seguridad, pero siempre que no se altere el uso originario previsto en el título constitutivo, no se cause un perjuicio a los dueños de los locales y, en particular, se respete su derecho de modo que esté abierto el acceso durante las horas en que los locales tengan la facultad de permanecer abiertos.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com