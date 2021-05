Siete reformas clave para revalorizar la casa por 500 euros el metro cuadrado

Reformar una vivienda para venderla a un mayor precio es una actuación recurrente. Los interesados adaptan sus inmuebles a las necesidades del mercado para elevar su valor. El arquitecto responsable de Arkeiarquitectura Miguel Ángel Nuñez Pedrosa detalla a 'La Información' siete reformas clave para conseguirlo. Las obras a continuación tienen un coste de aproximadamente 500 euros por metro cuadrado.

1. Cambios de distribución

Las viviendas con habitaciones pequeñas y muchos metros de espacio de circulación suelen ser poco atractivas para los compradores. El arquitecto considera que es mejor contar con dos habitaciones bien dimensionadas y espacio para una mesa de trabajo, cama y zona de almacenaje que tres habitaciones con un armario pequeño donde no cabe un escritorio.

2. Mantener la terraza

La pandemia puso a las terrazas como uno de los puntos no negociables a la hora de elegir una casa. La importancia de estas en el hogar cobra especial relevancia cuando se baraja vivir en un piso ya que este espacio es su único desahogo hacia el exterior. A la hora de presentar la terraza a los clientes interesados hay que hacerlo como una prolongación de la casa y no como un lugar para almacenar trastes o colgar la ropa, según el profesional de la firma arkeiarquitectura, un estudio cuyo nombre surge de la mezcla entre Ark(itectura) e i(nversion). Todos sus proyectos buscan sacarle el máximo rendimiento a la superficie.

3. Cambiar la solería y las tuberías de evacuación de aguas residuales

Es frecuente que el pavimento de las viviendas sea de terrazo o algún cerámico vidriado, pero estos son cada vez menos atractivos. El arquitecto advierte de que una vez tomada la decisión de cambiar el suelo habrá que plantearse si es necesario levantar la solería o colocarlo sobre la existente. Ambas opciones ayudarían a revalorizar la casa. La elección depende de la inversión que se quiera hacer.

Colocar la solería sobre el suelo actual tiene la ventaja de que es más barato y fácil. Sin embargo, hacer esto crea un recrecido con respecto al nivel anterior y no permite evaluar el estado de las tuberías de evacuación. Además, para evitar ocupar mucho espacio, el tipo de pavimento deberá ser de tipo vinílico o laminado, y estos no responden igual a las humedades. Por el contrario, levantar la solería y colocar una nueva ayuda a conocer el estado de las instalaciones y hacer los cambios pertinentes. Muchas veces se evitan quebraderos de cabeza con los vecinos y las humedades. Además, con esto se podrán colocar suelos con más espesor como los porcelánicos, que resultan muy atractivos en el mercado actual.

4. Cambiar las ventanas y aislamiento de fachada. Mejorar la eficiencia energética

Es recomendable instalar ventanas de aluminio o PVC porque ofrecen una buena resistencia térmica y aislamiento acústico. El cristal es importante, pero no es lo único. Si el marco no cumple con las condiciones térmicas necesarias el cambio no sirve de mucho. Algo en lo que no se fijará el cliente, pero apreciará, es la mejora del aislamiento térmico mediante trasdosados de cartón yeso y aislamiento térmico. Esto no es imprescindible salvo que el inmueble sea un ático, donde la sensación de frío en invierno y calor en verano se notará más que en plantas intermedias

5. Dormitorio principal con vestidor y baño

El arquitecto confirma que la definición del dormitorio ideal es aquel que consta de vestidor y baño: "Algo así enamorará a cualquier persona que esté dispuesta a comprar una vivienda. Es necesario contar con estos servicios en los dormitorios para cerrar la transacción".

6. Decoración y mobiliario moderno

Los muebles, molduras y lámparas estilo barroco han pasado de moda. El profesional explica que "soy en día la vivienda está para ser vivida y no para ser limpiada. Por eso el minimalismo triunfa en las reformas. Si está pensando en decorar la casa por su cuenta, no lo haga. Al igual que no todas las personas tienen estilo para vestir, no todos tienen el ojo para decorar bien una vivienda".

7. Una cocina abierta

Cocinar se ha convertido en un placer... y una obligación. Los espacios deben estar relacionados entre sí, pero la distribución de la pieza también debe evitar que se esparzan los olores a comida por toda la casa, según el arquitecto del estudio en Encinas Reales.

Un plano, dos propuestas

Primera propuesta

Segunda propuesta

El cliente de Arkeiarquitectura escogió la segunda propuesta, ya que la primera implicaba una instalación un poco más compleja, porque existía una considerable distancia entre la bajante de aguas y el inodoro. Optó por una solución más conservadora, que no necesita de especialización -que encarece los precios- a la hora de contratar las tareas especiales en obra.

El arquitecto explica que "con muy pocos movimientos de tabiquería se consigue que se cumplan los puntos que indicamos para que una reforma haga que la vivienda aumente de valor y sea realmente una inversión. Al modificar los tabiques se modifica la geometría. Se sacrifica una habitación para construir un baño adaptado a minusválidos, y dentro de la habitación más lejana queda espacio para almacenamiento. Se pierde un poco de espacio en el baño existente para dar más amplitud a la cocina, que a su vez se conecta con el lavadero haciendo que la luz natural se adentre en la cocina. Por otra parte, la reforma aumenta el espacio del salón sacrificando un poco de la terraza y modifica la habitación de matrimonio desplazando el tabique para ganar espacio de almacenamiento, quedando la habitación colindante más pequeña, para poder albergar un estudio o un dormitorio".