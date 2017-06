El Rey Juan Carlos destaca la confianza "sin fisuras" que existe entre España y Francia

Etiquetas

Recuerda que Francia fue "tierra de asilo y referencia democrática" a principios del siglo XX y que "se volcó" con la transición democrática

El Rey Juan Carlos ha subrayado este miércoles que Francia y España "son países vecinos y hermanos que comparten una historia común, con unas relaciones hechas de alianzas y rivalidades, de ambiciones análogas, y que, desde hace largo tiempo, mantienen una confianza mutua sin fisuras".

Así se ha pronunciado en su discurso de agradecimiento tras recibir el reconocimiento formal de Diálogo, Asociación de Amistad-Hispano-Francesa, por su "importante contribución para afianzar la cordial relación hoy existente entre Francia y España", y al que ha acudido junto a la Reina Sofía.

Don Juan Carlos ha destacado también que Francia fue para España "en la primera parte del siglo XX, tierra de asilo y referencia democrática" y que desde los albores la Transición política el país vecino "se volcó" con el proceso de democratización español. "Fue primero un referente al que admirar, y más tarde un ejemplo al que seguir", ha remarcado.

El ex jefe de Estado ha agradecido el reconocimiento --"créanme si les digo que, a lo largo de mi vida, he entregado muchísimos más premios de los que he recibido", ha dicho-- y ha elogiado la labor de la asociación de la que fue presidente de honor por su apuesta por el diálogo como "la mejor herramienta para entrelazar voluntades y consensuar opiniones".

Cuarenta años después de su primer viaje a Francia como Rey de España, ha destacado "la amplitud e intensidad" de las relaciones bilaterales, así como el "trabajo conjunto" de ambos países en la UE y las "acciones concertadas en materia de seguridad y de mejora en las relaciones internacionales de un mundo cambiante".

"Pero, sobre todo, debemos alegrarnos por cómo nuestros ciudadanos se conocen y comprenden mejor y por cómo nuestros pueblos comparten valores y culturas generadores de democracia y solidaridad", ha añadido.

Don Juan Carlos ha recibido este reconocimiento por decisión del Jurado del Prix Diálogo, presidido por la exministra Cristina Garmendia.

Celebrado en Casa Mónico de Madrid, el acto ha contado con la asistencia de más de 300 personas de los ámbitos político y empresarial, entre ellos la presidenta del Congreso, Ana Pastor; la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; el secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo y el embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours.

Durante su discurso, Don Juan Carlos ha asegurado que, durante todo su reinado, siempre encontró en Francia la más cálida y cordial hospitalidad y reconocimiento.

Por su parte, el presidente de Diálogo, José María Segovia, ha hecho un recorrido por los años de reinado de Don Juan Carlos, destacando los hitos relacionados con el país vecino y ha remarcado que las relaciones entre ambos países se basan en "el respeto y la amistad".

No obstante, también ha remarcado que "el difícil contexto europeo exige afinar aún más las responsabilidades que una asociación de utilidad pública como Diálogo debe asumir" y que "a España, a Francia y a la Unión Europea sólo les puede ir mejor si siguen siendo capaces de identificar y de defender juntas posiciones comunes".

Francia fue, en octubre de 1976, el primer destino europeo al que Juan Carlos I viajó tras ser proclamado Rey de España. Como Rey, volvió a visitar oficialmente Francia en julio de 1985, en octubre de 1993 y en marzo de 2006.

La asociación Diálogo tiene por objetivo contribuir al conocimiento de las realidades de Francia y España y enriquecer la relación entre ambos países. Tiene como presidentes de honor al Rey de España y al presidente de la República Francesa y su patronato de honor está formado por empresas francesas en España y españolas con intereses en Francia. El acto de este miércoles ha contado con el patrocinio de Airbus, Air France, Axa Seguros, BNP Paribas, Carrefour, Econocom, EDF Península Ibérica, Engie España, Europ Assistance, Orange España, Saint-Gobain y Société Genéral.