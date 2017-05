Marcos de Quinto tacha de "tontería y chiste" el impuesto catalán a las bebidas

Etiquetas

Marcos de Quinto, ex vicepresidente ejecutivo y ex responsable mundial de marketing de Coca-Cola, ha tachado este miércoles de "tontería y chiste" el impuesto de Cataluña a las bebidas azucaradas. "Me parece una tontería y un despropósito tremendo", ha resaltado.

"Pongamos que el azúcar es malo. Igual de malo en una bebida refrescante que en un batido, en un yogur o en un té, pero sólo es malo si está en una bebida y se le mete un impuesto. Si es un tema de sanidad que se prohíba, pero no que se discrimine", ha afirmado en declaraciones a Espejo Público de Antena 3 recogidas por Europa Press.

Asimismo, preguntado por el boicot civil que proponía el portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, a Coca-Cola, De Quinto ha afirmado que le aplaude el "buen gusto", ya que después de anunciar el boicot fue fotografiado tomando Coca-Cola.

El ex directivo de la multinacinal ha explicado que en España se redujo el número de plantas embotelladoras de once a siete, pero más grandes, y ha recordado que a los trabajadores de las plantas cerradas se les garantizó un puesto de trabajo y una recolocación en otras con el mismo empleo.

"Coca-Cola da empleo a unas 5.000 personas y el empleo indirecto de proveedores es de unas 80.000. Si hacen un boicot están poniendo en peligro los empleos de los trabajadores que existen y de todas las empresas que suministran productos a Coca-Cola", ha advertido.

De Quinto abandonó The Coca-Cola Company el pasado 1 de mayo, después de una carrera de 35 años en el fabricante estadounidense de bebidas refrescantes, donde también ocupó durante 14 años la presidencia de Coca-Cola Iberia, que englobaba las actividades de la empresa en España y Portugal, y fue vicepresidente de la división europea de The Coca-Cola Company.

De Quinto emprenderá ahora nuevos proyectos, aunque seguirá vinculado a la multinacional con sede en Atlanta como asesor hasta septiembre de 2018. Además, se incorporá previsiblemente en octubre como consejero independiente a la cadena de restauración Telepizza para los próximos cuatro años.

En este sentido, ha considerado que cualquier profesional puede dejar la compañía en la que está, si bien lo importante es que sea él quien decida "cuándo y cómo". "Lo importante es que ese día lo elijas tú y no te lo elijan", ha afirmado De Quinto, quien ha explicado que el motivo para dejar Coca-Cola es "tener más tiempo".

A la vuelta a su país después de su estancia en Atlanta, De Quinto ha asegurado haberse encontrado España "bien" porque "está vomitando los temas de corrupción". "Me parece maravillosa la catarsis que hay, dice mucho del país y la gente estaba como adormecida", ha señalado De Quinto.

A su juicio, España no está en crisis desde el punto de vista técnico, el problema reside en ver cómo se reparte la riqueza y en el paro.

Preguntado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, De Quinto ha afirmado que es un "personaje" que "da pánico" y con "bastante falta de criterio". "Es realmente paradójico que al final acabe siendo Alemania el país defensor de la libertad, Estados Unidos, el representante del fascismo y China el que defienda el libre mercado; el mundo está absolutamente patas arriba", ha concluido.