EEUU pone trabas a la entrada en el país de "musulmanes radicales"

El presidente estadounidense, Donald Trump, continúa firmando decretos. Este viernes ha firmado una nueva orden ejecutiva con nuevas medidas de "escrutinio extremo" para "mantener fuera de EEUU a los terroristas islamistas radicales", que entre otras cosas suspende la entrada de refugiados al país.

"Queremos asegurarnos de que no admitimos en nuestro país a las mismas amenazas que enfrentan nuestros soldados en el extranjero. Solo queremos admitir a aquellos que apoyan a nuestro país y que aman profundamente a nuestra gente", ha señalado el presidente antes de la firma que tuvo lugar en el Pentágono.

Posteriormente, la Casa Blanca ha dado a conocer los detalles del decreto. (Puede consultar en este enlace el documento)

Además, entre las medidas del decreto figura limitar el número máximo de refugiados: 50.000 en 2017, menos de la mitad del límite superior anterior. Durante la administración Obama, entre octubre de 2015 y septiembre de 2016, EEUU admitió a casi 39.000 refugiados musulmanes en suelo estadounidense, unos 12.000 de ellos sirios, según cifras del centro de investigaciones Pew Research. Se calcula que en la actualidad residen en EEUU alrededor de 3,3 millones de musulmanes.

Esta orden ejecutiva ha generado crispación entre algunos sectores norteamericanos. La senadora demócrata Kamala Harris ha subrayado que se ha firmado coincidiendo con el día de Conmemoración del Holocausto. "Durante el Holocausto, no permitimos que refugiados como Ana Frank entraran en nuestro país, no podemos dejar que la historia se repita", ha indicado.

