Patxi López podría anunciar de manera inminente su candidatura para dirigir el PSOE

"El anuncio lo puede realizar de manera inminente". Así de tajante lo decía ayer a www.lainformacion.com una persona cercana al que fuera lehendakari y Presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López."Está decidido a dar el paso y lo va a hacer público muy pronto"... Quizás la próxima semana.

López calla, discreto como es el actual diputado por Vizcaya, pero lo hará por poco tiempo. Es más, en la copa de Navidad con la prensa, celebrada en el Hotel Palace dijo, a quién lo quiso escuchar, literalmente que le venía un año con mucho trabajo.

Además, el que que fuera Consejero del Gobierno Vasco que presidió López, Rodolfo Ares, "no para" y sondea y recaba apoyos para su 'jefe' por agrupaciones y asociaciones regionales socialistas de toda España. Y las cuentas comienzan a salirle al portugalujo.

César Luena, quien ha abandonado las filas del 'sanchismo' para situarse, abiertamente y sin esconderse lo más mínimo, junto al dirigente vasco. Hasta el punto de que uno de sus principales apoyos actuales es el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, el ex Secretario de Organización,

El apoyo del 'sanchismo' y de varios barones

Pero no sólo Luena, López sabe que cuenta con el apoyo de varios barones regionales y aquí podemos incluir, lógicamente, a la Secretaria General del PSE, Idoia Mendia, que hace unos días no dudó en decir que "hay muchas personas muy preparadas para poder liderar el PSOE y Patxi López es una de ellas", perono sólo Mendia, entre las filas de quienes apoyan ya abiertamente a Patxi López encontramos al Secretario General de Castilla y León, Luís Tudanca, y varias personas relevantes más, aquí también podríamos incluir al PSN con su líder, María Chivite, al frente, y a otros barones regionales como, por ejemplo, el aragonés Javier Lambán.

Se puede decir que la gran parte de los barones críticos, los secretarios generales del PSOE en Madrid, Sara Hernández; Castilla y León, Luis Tudanca; Euskadi, Idoia Mendia; Navarra, María Chivite; Murcia, Rafael González Tovar; La Rioja, César Luena; la presidenta de la Gestora en Galicia, Pilar Cancela, y la presidenta de Baleares, Francina Armengol, ven con buenos ojos la candidatura de Patxi López, al que que puede ser un excelente 'costurero' para coser las heridas socialistas, que todavía supuran y aún no han cicatrizado.

Muy cercano a Alfredo Pérez Rubalcaba

Y mientras se agranda la figura de Patxi López -muy cercano, por otra parte, al que fuera Secretario General Alfredo Pérez Rubalcaba-, la candidatura de Pedro Sánchez se desinfla poco a poco, y es que su cacareado 'Sáncheztour' sólo tuvo dos paradas: Valencia y Asturias.

Patxi López ha logrado 'pescar' en las filas del 'sanchismo' y del 'antisusanismo', que haberlo haylo en el PSOE, y varios estrechos colaboradores del anterior Secretario General colaboran ya abiertamente con el ex lehendakari y su candidatura, 'non nata' todavía, aunque por poco tiempo. Sabe que puede recoger los apoyos de la militancia descontenta con la actuación de Susana Díaz y los dirigentes que apoyaron el 'golpe de timón' que defenestró a Pedro Sánchez el pasado uno de octubre. Algo así como: "Ni 'Su' ni 'Sa': 'Pa'".

Gratitud inmensa por la confianza. Entre todos/as haremos posible la recuperación del PSOE y de nuestra identidad como socialistas. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de diciembre de 2016

López calcula pues los apoyos con los que puede contar en la batalla con Susana Díaz -todos dan por seguro que la dirigente andaluza sí se presentará- y lo hace incentivando en las últimas semanas una imagen de hombre de Estado, con llamamientos a la unidad y suscribiendo artículos de opinión en la prensa en los que arroja luz sobre cuál es su posición sobre el futuro del partido y el diseño territorial de España.

Susana Díaz le teme más que a Pedro Sánchez