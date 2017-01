Susana Díaz se presentará a las primarias del PSOE y ya monta equipos por España

Etiquetas

Susana Díaz ya está dando los pasos previos para anunciar su candidatura a las primarias del PSOE. La presidenta de Andalucía y su equipo están protagonizando estos primeros días de año un discreto movimiento encaminado a garantizarse los apoyos necesarios para el futuro proceso en el que se decidirá quién será el secretario general.

El equipo de la lideresa andaluza está montando equipos en las diferentes federaciones del PSOE de toda España con el objetivo de controlar la votación que se celebrará la próxima primavera. En concreto, están produciendose llamadas telefónicas para sumar apoyos para su candidatura. Fuentes cercanas a Susana Díaz confirman a Lainformacion.com que el proceso ya está en marcha y que se irá completando en las próximas semanas.

El objetivo de este movimiento es garantizar la recogida de avales para la candidatura de Díaz en un momento en el que las bases del PSOE se encuentran divididas. Una vez finalizada la recogida de avales el siguiente paso es ganar los apoyos necesarios en las futuras primarias, proceso que se decide a nivel territorial y en el que los barones regionales tienen mucho que decir.

El momento en el que Díaz tiene previsto anunciar su candidatura a liderar el PSOE no está claro. Las fuentes consultadas por Lainformacion.com prefieren no mojarse porque aún no está convocado oficialmente el Congreso federal, sino que únicamente está anunciado.

El escenario más probable es que haya tres competidores en esa futuras primarias del PSOE. Por un lado Pedro Sánchez, que está con "ganas" y "fuerzas" de pelear por volver a ser secretario general. Por otro lado estaría Susana Díaz. Y, por último, la única candidatura que ya se ha anunciado, la de Patxi López.

Fue Lainformacion.com quien avanzó la candidatura de López, presentada por él mismo el pasado domingo. También fue el medio que habló en primer lugar de que Sánchez se siente traicionado por el diputado vasco que fue uno de los miembros de su equipo que más le animo a que dejara su escaño en el Congreso.

La candidatura de Díaz a liderar el PSOE contaría con un triple handicap. En primer lugar hay que tener en cuenta que la presidenta andaluza cogería un partido al que los sondeos no le sonríen precisamente y que tiene por delante unas elecciones municipales y autonómicas en dos años donde podría perder gran parte de su poder territorial.

En segundo lugar es importante que Díaz no es diputada. Podría convertirse en senadora por designación autonómica, pero la cámara alta no tiene la misma proyección que la cámara alta.

En tercer lugar no hay que olvidar que Díaz tiene un rechazo evidente entre una buena parte de la militancia del PSOE. Hablan de "traición" y se muestran más cercanos a las tesis del "no es no" que abanderó Sánchez.

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A no ha dado ninguna pista sobre su futuro en público. Solo ha dicho que se puede ser presidente de una comunidad y secretario general del PSOE "siempre y cuando se pongan por encima de todo los intereses de la gente".

En estos momentos está descartada la irrupción de una vía independiente, una cuarta, en las primarias del PSOE.