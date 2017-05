PSOE. SÁNCHEZ SE ERIGE COMO GARANTE DEL SOCIALISMO FRENTE A QUIENES “SE ENTREGARON” A LA DERECHA “A CAMBIO DE NADA”

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE y aspirante a recuperar el liderazgo del partido, Pedro Sánchez, se erigió este sábado como el guardián de las esencias de proyecto socialista frente a quienes “se entregaron” a la derecha “a cambio de nada”.Así se pronunció Sánchez, en un encuentro con los militantes en Elche (Alicante), un día después de que se conociera el resultado de los avales que deja la carrera a la Secretaría General del PSOE de la siguiente manera: Susana Díaz (59.390), Pedro Sánchez (53.117) y Patxi López (10.866). Ante estos resultados, Sánchez ironizó con el hecho de que “algunos” – en un mensaje velado a Díaz- se han dado cuenta de que “había partido” y de que “la cosa no la tenían ganada”. Esto le permitó exclamar que “había partido: el PSOE, y ganador: la candidatura de la militancia”.Afirmó que quienes defendieron “una única candidatura para que no votáramos se han sorprendido por el número de avales, porque querían ganar las primarias antes de que los militantes votasen”.EL PSOE DE LA MILITANCIAFrente a los que vinculan que otorgar la voz a los militantes convertiría al PSOE en un partido asambleario, hizo suyas las palabras del histórico dirigente socialista Ramón Rubial: “quiero una organización donde sus militantes de base sean tan importantes como los dirigentes”.En un discurso trufado de alusiones a Díaz, llamó a “dejar atrás el PSOE de cuatro o cinco en favor del PSOE de la militancia”. Lanzó un dardo a “aquellos ilustres militantes” – en referencia a los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero- al espetarles que “con 35 años menos estarían defendiendo un PSOE de izquierdas”.Sánchez apeló a las esencias del PSOE y subrayó que “pareciéndonos a la derecha no ganaremos a la derecha”. Por ello, se erigió como el guardián de la “autonomía” del proyecto socialista frente a los que “entregaron” el partido a la derecha “a cambio de nada”. “Queremos que el PSOE vuelva a ser de izquierdas”, sentenció. No obstante, instó a plantearse qué significa ser de izquierdas en el siglo XXI. Comentó tenerlo claro al decir que sentirse de izquierdas significa ayudar a las personas que tienen problemas para llegar a final de mes y a aquellos estudiantes que no cuentan con becas. “Revertir esa situación sólo puede hacerse reforzando la esencia socialdemócrata del partido”, comentó.“CORRUPCIÓN: HISTORIA INTERMINABLE”Sánchez hizo un aparte para censurar los casos de corrupción que salpican al PP. Señaló que el vínculo de los populares con esta lacra es la “historia interminable”. Conminó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que sea el “Richard Nixon de la política española” y le animó a ir al Congreso de los Diputados para explicarse y dimitir. Ante la propuesta de Podemos de plantear una moción de censura a Rajoy, preguntó al líder de esta formación, Pablo Iglesias, si “la corrupción de hoy es más grave que la de hace un año” cuando éste no apoyó su investidura como presidente del Gobierno.No obstante, no quiso ensañarse con Podemos al dejar claro que el adversario del PSOE no es la formación morada, sino el PP, que, a su juicio, representa la “desigualdad” y la “corrucpción”.A su vez, lamentó que si Rajoy consigue los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), quedará patente que la abstención del PP “no ha cambiado nada en España”.Por ello, apeló al pasado del PSOE para que los jóvenes recuperen la confianza en el proyecto socialista. Animó a votar por su candidatura, si bien llamó a la prudencia a pesar del “histórico” resultado obtenido con los avales.Por último, se refirió a la segunda vuelta en las elecciones francesas que se celebrarán mañana. Así, comentó que aunque no le gusta el candidato de En Marche!, Emmanuel Macron, alentó a votarle para impedir la llegada de la ultraderechista Marine Le Pen a El Elíseo. Sánchez concluyó su intervención invitando a Iglesias a que convenza al líder de France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, de que pida el voto para Macron.