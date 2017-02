ADRIANA LASTRA DICE QUE PATXI LÓPEZ SERÁ “BIENVENIDO” EN EL EQUIPO DE SÁNCHEZ SI DA UN PASO ATRÁS

Etiquetas

- “Pedro sin Patxi puede ganar; Patxi sin Pedro lo tiene difícil”, afirma la diputada. Adriana Lastra, diputada por Asturias y miembro del equipo próximo a Pedro Sánchez, lanzó este jueves el mensaje de que Patxi López sería “bienvenido” dentro del proyecto del exlíder socialista si decide renunciar a su candidatura a la Secretaría General del PSOE.Lastra aseguró, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, que “Pedro sin Patxi puede ganar; Patxi sin Pedro lo tiene difícil”, sembrando las dudas sobre la viabilidad del proyecto del expresidente del Congreso y exlehendakari vasco, aunque le deseó “éxitos”.Señaló que el paso dado por López no supone ni traición ni deslealtad, porque fue una persona “leal” con Sánchez hasta el final que “legítimamente” ha decidido optar por la Secretaría General. “Tomó una decisión legítima, pero equivocada”, indicó.La que fuera secretaria de Política Municipal en la Ejecutiva de Sánchez destacó que en el PSOE llevan “cinco años en un conflicto permanente” desde que José Luis Rodríguez Zapatero dejó la Secretaría General y que los malos resultados electorales no se pueden achacar sólo a la etapa de Sánchez, porque “las debacles del PSOE empezaron hace mucho tiempo” y el “peor” resultado no ha sido el último, sino en las elecciones europeas de 2013.En este sentido, destacó que es “tal el ruido en el partido, y el desconcierto entre las filas socialistas”, que se ha perdido “toda la credibilidad y coherencia”, hasta el punto de que no sacan rédito de lo que hacen bien en el Congreso. A su juicio, eso se refleja en el barómetro del CIS, en el que, pese al ligero incremento conseguido, el PSOE ha perdido cinco puntos desde agosto y el ‘sorpasso’ que no se produjo en las elecciones se consolida, con Podemos por delante en las encuestas. La diputada socialista destacó que en el PSOE nunca huyen del debate, pero “lo malo es cuando lo confundimos con luchas de poder”. Lastra aclaró que Sánchez no dejará la política si no gana las elecciones primarias, porque para él la política es “como respirar”, sino que abandonará la primera línea y “no pondrá palos en las ruedas” al que se alce con la Secretaría General. Incluso añadió que ella misma dará “un paso atrás” en el caso de que el proyecto de Sánchez no sea el vencedor.La diputada asturiana considera que la militancia “vio el honor del partido dañado” con lo que sucedió en el Comité Federal del 1 de octubre, que provocó la dimisión de Sánchez, y dijo que “no van a parar hasta restituir a su secretario general”, porque “un acto de injusticia solo se repara con un acto de justicia”.Preguntada por la pugna interna en Podemos, dijo que no le gusta que se metan en su casa, por lo que ella no hará “injerencias” en otros partidos.Sin embargo, remachó que la izquierda “a futuro” tendrá que entenderse a nivel estatal, igual que lo hace en las comunidades autónomas, tras recordar que Sánchez no fue presidente por la negativa de Podemos.