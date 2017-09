(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY INFORMA A SÁNCHEZ Y A RIVERA DEL CONTROL DE PAGOS DE LA GENERALITAT

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha informado este viernes a los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, del mecanismo de control de pagos de la Generalitat de Cataluña aprobado por el Consejo de Ministros. Según confirmaron a Servimedia fuentes de ambos partidos, Rajoy contactó con los dos líderes antes de que el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, informaran en rueda de prensa. El Gobierno ha decidido dar 48 horas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para cumplir con el requerimiento de informar de los gastos de la Generalitat y poder comprobar así que no se destina dinero público a actividades relacionadas con la consulta del 1 de octubre. En caso contrario, se activará ese mecanismo de control, de forma que el Estado sustituirá a la Generalitat en los pagos "esenciales" para garantizar los servicios públicos en Cataluña. Rajoy informó de esa decisión a Sánchez y a Rivera. El líder de Ciudadanos reiteró el respaldo de su formación al Gobierno para evitar la celebración de esa consulta. Por su parte, el secretario general del PSOE le trasladó que mantienen la “posición de siempre” en apoyo y defensa de la ley y del Estado de Derecho.Sánchez, según fuentes de Ferraz consultadas por Servimedia, le aseguró que para el PSOE “no existe una legalidad paralela como hace el bloque soberanista” así como que consideran “fundamental” que los servicios públicos estén “garantizados” para todos los catalanes.En esta línea, el líder socialista le trasladó al presidente que no se moverán de su posición de pedirle que actúe con “proporcionalidad, mesura y responsabilidad” ante el reto independentista.El presidente del Gobierno, según confirmaron a Servimedia desde Podemos, no se ha puesto en contacto con el líder de esta formación, Pablo Iglesias.