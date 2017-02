(AMPLIACIÓN) SUSANA DÍAZ DICE QUE TIENE “FUERZA, ILUSIÓN, GANAS” PERO NO DESVELA SU CANDIDATURA

Etiquetas

- Lanzó ataques a Podemos, como los que "galoparon muchísimo sobre la indignación" y contra el PP de la "apatía" . La presidenta de la Junta de Andalucía y líder de los socialistas andaluces aseguró este sábado que tiene “fuerza, ilusión, ganas” y que está “animada” pero no desveló si presentará su candidatura a la Secretaría General del PSOE. Díaz pronunció estas palabras en un acto organizado por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, en el que se congregaron cerca de 3.000 socialistas. La lideresa andaluza repasó las victorias socialistas municipales y generales de 1979, 1982, 2003 y 2004 para, acto seguido, dirigirse al público: “Y sabéis perfectamente que, si yo hoy os digo que tengo fuerza, que tengo ilusión, que tengo ganas, estoy animada y que me encanta ganar, eso va de suyo, lo que quiero es que mi partido tenga fuerza, que le diga a este país lo que quiere hacer con el”.“Que se apoye en sus alcaldes y alcaldesas, y que le diga al conjunto de los ciudadanos que estamos aquí, de pie. Vosotros sois la fuerza de este PSOE y con el PSOE, adelante. Vamos a hacer un buen congreso para hacer un buen camino para este país”, concluyó.Díaz lanzó un mensaje claro para los militantes que la arropaban con continuos aplausos y, aunque no anunció su candidatura, muchos abandonaron el acto convencidos de que la presidenta andaluza va a dar el paso. "A buen entendedor...", insinuó a Servimedia un destacado miembro del PSOE andaluz.Fuentes socialistas del entorno de la presidenta andaluza reconocen que Díaz no ha alterado sus planes y que su decisión de presentarse o no a las primarias no estará marcada por lo que hagan los demás. En este sentido, mantienen que si finalmente da el paso, lo hará cuando se convoquen oficialmente las primarias para la Secretaría General del PSOE o en fechas próximas a la celebración del Comité Federal que, presumiblemente a principios de abril, aprobará el proceso para la celebración de estas elecciones internasLa presidenta de la Junta, antes de culminar por todo lo alto con su amago de anuncio de candidatura, hizo un discurso con referencias orgánicas, autonómicas, nacionales e incluso internacionales.Hizo mención al Congreso Nacional del PP, al que describió como "el de la apatía, de la resignación", acusando a los populares de haber "utilizado la resignación de las personas para mantener la mayoría" y de pretender seguir haciéndolo en los próximos años, dado que "cuando una sociedad se resigna siempre acaba siendo conservadora". Al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le recriminó además haberse ofrecido de interlocutor a su homólogo estadounidense, Donald Trump. "A veces es mejor la inactividad que el ridículo", dejó caer. Y, si el Congreso del PP es, según ella, el de la resignación, y su partido "siembra el miedo", Podemos, "el populismo de izquierda" siembra "la ira" después de haber galopado “mucho sobre la indignación de las personas”.CONTRA CIFUENTESA nivel autonómico, reprochó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que se dedique a "enfrentar a los ciudadanos y los territorios", por haber dicho hace semanas que no subiría los impuestos que le competen porque eso sólo serviría para financiar, entre otras cosas, la sanidad andaluza.También denunció que "hay quien se emociona y se envuelve en banderas", cuando a ella lo que le emociona es precisamente la sanidad pública. Aseguró que los hospitales madrileños "se caen", pero no hizo mención a las protestas de los profesionales sanitarios en su comunidad, y recordó que "no pagan los territorios, sino que pagan las personas", y no está mal, agregó, "que los ricos paguen un poco más". Además, apeló a la armonización fiscal que pide la UE y criticó el 'dumping fiscal'.GUIÑO AL PSCEn clave orgánica, alabó tanto la oposición que está realizando el PSOE como la labor de los socialistas catalanes. De la primera destacó que "sólo con 85 escaños", una crítica implícita a los resultados de Sánchez, el PSOE está "al lado de los ciudadanos", por lo que aventuró "cuánto más" lo hará cuando vuelva al gobierno, que será "muy pronto".En cuanto al PSC, ensalzó su "sensatez y altura de miras" en "un momento muy difícil para Cataluña", donde hay "un gobierno de conservadores y antisistemas" y "cuando la razón no está de moda, la política fracasa y siempre ganan los radicales".INTERNACIONALFinalmente, en clave internacional, Díaz expresó su preocupación de que en Francia, según ella "la cuna del humanismo", la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, encabece las encuestas; de que Trump quiera introducir un veto migratorio contra siete países de los cuales "ninguno es rico", con lo cual cierra la puerta a los pobres; y de que Rusia apueste por despenalizar la violencia de género si no causa lesiones graves.La presidenta andaluza justificó esta digresión por el hecho de que "ser socialistas es ser internacionalistas", concepción para la cual "no hay barreras ni muros", y por eso no pueden ser ajenos a la "ola de xenofobia" ni a la miseria que sufren otros países. De ahí enlazó con su insinuación final de que el auditorio sabía lo que ella quería decir si le manifestaba que siente "fuerza" y "ganas", está "animada" y que le encanta ganar".El presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, promotor del acto ante las protestas de las ya oficiales precandidaturas a la Secretaría General de Pedro Sánchez y, con menos virulencia, Patxi López, que le acusaron de utilizar su posición institucional y una coartada municipalista para organizar el acto, ya le había preparado el camino a Díaz con su intervención, en la que la calificó, en segunda y tercera persona, como "lo mejor que tiene" el PSOE.Antes que Caballero, tomaron las palabra tres alcaldes socialistas de municipios pequeños: Dante Pérez de Gimenells (Pla de la Font, Lérida), Carolina Rodríguez (Brañuelas, de la cuenca minera de León) y María Dolores Fernández Moreno (Villanueva de la Fuente, Campo de Montiel, Ciudad Real). El primero pertenece al PSC y la segunda al PSOE de Castilla y León, partido y federación donde supuestamente Díaz no tiene apoyo mayoritario entre los militantes, lo que sugiere que los organizadores del acto quisieron desmentirlo con su presencia. Los tres lanzaron mensajes significativos en clave orgánica. El ilerdense se jactó de haber llegado al poder "ganando a la derecha", en este caso la de CiU; una de las máximas defendidas por Díaz y sus barones afines frente a quienes, como Sánchez y sus partidarios, han perdido elecciones. La de León dijo ser "una militante que piensa por sí misma", negando así implícitamente que Sánchez tenga a toda la militancia a su favor, y añadió que estaba "muy contenta por escuchar a la presidenta de la autonomía más importante" y reclamó un proyecto "sin personalismos". Finalmente, la manchega rechazó lamerse "las heridas" y pidió a los socialistas "remar en la misma dirección" porque están "todos en el mismo barco".