Beltrán (PPN): "Navarra no aguanta otra legislatura de gobierno nacionalista"

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha asegurado que Navarra "no aguanta otra legislatura de gobierno nacionalista, si repiten conseguirán su Navarra vasca y euskaldun".

Por este motivo ha hecho un llamamiento a la sociedad navarra "que no se siente euskaldún, que quiere seguir siendo Navarra y defiende los Fueros dentro de España" a que "no se arrugue" y ha garantizado que el PPN seguirá "defendiendo nuestra tierra desde la oposición desde el Parlamento y los ayuntamientos". "Navarra no se toca y con los navarros no se juega", ha manifestado.

Beltrán ha hecho estas declaraciones en el acto de apertura del curso político que ha celebrado el PPN este domingo en el Hotel Tres Reyes de Pamplona en el marco de su Junta Directiva Regional. Un acto en el que ha asegurado que el PPN es el partido "más preparado para defender Navarra y "en el que todos tenemos claro en qué consiste la unidad de España, el Estado de derecho y la soberanía nacional".

Beltrán ha resaltado que "hace ya dos años que a esta comunidad nadie la reconoce desde que gobiernan los partidos de la imposición, del sectarismo y los nacionalistas vascos". Por eso, ha señalado que las principales vías de trabajo del PPN en lo que queda de legislatura es "defender a Navarra y sacar del Gobierno al nacionalismo vasco".

"Defender Navarra de un gobierno que tiene un plan establecido: que los navarros seamos vascos", ha aseverado Beltrán que ha afirmado que el Ejecutivo foral "ha dado pasos de gigante perfectamente visibles para conseguir más pronto que tarde la anexión de nuestra tierra al País vasco".

"Un gobierno nacionalista vasco que trabaja sólo para unir lengua, símbolos y territorio con Euskadi" y "dirigido por una presidenta, la única de España que quiere que su propia comunidad desaparezca", ha subrayado. La presidenta 'popular' ha asegurado que Uxue Barkos está "doblegada a los intereses de Bildu, que consiente que no condenen los asesinatos de la banda terrorista ETA y que no atiende como se merecen a las víctimas".

Beltrán ha criticado, asimismo, que al Gobierno "no le importa que las familias navarras de rentas medias y bajas paguen más impuestos que el resto de familias navarras" y que "deja escapar empresas e impide que vengan nuevas con una presión fiscal que en Navarra favorece elegir a Navarra para poder implantar un negocio".

De la misma manera, ha recalcado que el Ejecutivo navarro "no consigue cerrar un acuerdo de ley de policías por su actitud dictatorial" y "niega el pan y la sal a los profesores castellanoparlantes en claro favor a los profesores euskaldunes".

"Un Gobierno que no promociona el conocimiento del inglés condenando el futuro de los jóvenes", que "politiza la concesión de becas a los estudiantes universitarios" y que "la único que ha hecho es favorecer el subsidio a la empleabilidad".

"EL PP HA TRAÍDO LA ALTA VELOCIDAD DE NAVARRA"

Ana Beltrán ha señalado que con el proyecto de Tren de Alta Velocidad (TAV) "ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, el Gobierno de España ha tomado las riendas del proyecto". "El PP ha traído la alta velocidad a Navarra", ha resaltado la 'popular' que ha asegurado que el PPN es "el único partido con la capacidad de traer a esta comunidad lo que no quieren sus gobernantes".

Beltrán ha asegurado que el Gobierno de Navarra "ha querido arruinar nuestro futuro" intentado "evitar la llegada de TAV". "En su mano han tenido responder al Ministerio de Fomento" y "no le han respondido", ha recordado la presidenta del PPN que ha reprochado que "en lugar de pensar en el interés general han pensado en contentar a sus socios y en sus propios sillones".

"En cuatro meses no han sido capaces de dar respuesta al Gobierno de España faltando al respeto debido entre administraciones", ha afeado.

La presidenta Uxue Barkos "se ha vuelto a doblegar a los intereses de Bildu, Podemos e IE que dan burdas excusas para negarse al TAV cuando la verdadera razón es que nos quieren empobrecer, que no les gusta que Navarra crezca, que tengamos desarrollo y no quieren nada que nos acerque al resto de España", ha expresado la dirigente 'popular'.

Beltrán se ha referido también al proyecto de segunda fase del Canal de Navarra y ha criticado que el Gobierno foral plantea una versión "reducida a su mínima expresión". En este sentido, ha reclamado "hacerlo en su máxima expresión" de 23,000 hectáreas. Asimismo, ha reprochando que "se está retrasando innecesariamente el proyecto, algo muy grave en la situación de sequía actual". "No consentiremos que los agricultores de la ribera tengan menos derecho que los de otras zonas de Navarra", ha reivindicado.

"EL GOBIERNO DE NAVARRA APOYA EL PROCESO SEPARATISTA CATALÁN"

Ana Beltrán se ha referido también al proceso catalán asegurando que el Gobierno de Navarra "apoya el proceso separatista" y ha seguir el ejemplo de unidad de los "partidos constitucionalistas" en Cataluña también en Navarra.

La presidenta del PPN ha afirmado que en Cataluña "hemos asistido a un golpe de Estado, a un ataque y una afrenta a la Constitución y a los que se sienten catalanes y españoles". El Gobierno y el Parlamento catalán "han dinamitado 40 años de democracia con su ley de reférendum y de proceso separatista", ha censurado.

"Todo esto apoyado por los partidos que nos gobiernan en Navarra", ha criticado Beltrán que ha reprochado que las cuatro formaciones que sostienen al Ejecutivo foral (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) no apoyaran el pasado lunes una propuesta de declaración institucional del PPN que "condenaba los hechos ocurridos en Cataluña". "Por lo tanto, el Gobierno de Navarra, con su presidenta Uxue Barkos al frente, apoya el proceso separatista catalán", ha concluido.

"Afortunadamente ahí está el gobierno del PP para parar esta locura secesionista del Gobierno catalán con nuestro presidente Rajoy al frente", ha destacado Beltrán que ha valorado la "unión de lso partidos constitucionalistas" ante este proceso.

"El ejemplo que el PP, PSOE y Ciudadanos han dado actuando al unísono defendiendo la unidad de España y la soberanía nacional es un ejemplo a seguir aquí también en Navarra", ha continuado. "La unión hace la fuerza" y "esa unión es más necesaria que nunca porque Navarra peligra" y "lo sabe la mayoría de los navarros".