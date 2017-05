GARZÓN (IU) CREE QUE EL GOBIERNO Y MOIX SE PROTEGEN PARA NO "AUTODESTRUIRSE MUTUAMENTE"

Etiquetas

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, dijo hoy que el Gobierno y el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, se protegen para no "autodestruirse mutuamente".En una entrevista en laSexta recogida por Servimedia, Garzón se mostró convencido de que ambas partes están "sobreactuando" para intentar "aguantar" a pesar de las informaciones publicadas sobre la gestión de Moix y sobre su copropiedad de una sociedad con sede en Panamá. Aunque el PP está "acostumbrado a vivir entre basura", el líder de IU estimó que este caso es "de tal magnitud" que, incluso dentro de ese partido, hay quien "presionará" para que Moix abandone su puesto. Recordando cómo gestionó el PP las informaciones sobre su extesorero Luis Bárcenas, Garzón cree que en este caso los máximos responsables del partido y el propio Moix tienen información sobre la otra parte como para poder "autodestruirse mutuamente". Si no abandona su puesto, sentenció, es porque ambas partes están buscando una solución que evite esa autodestrucción. En el caso de Moix cree que no solo cuentan los hechos sino también las formas, su negación de lo "evidente" hasta que la situación es "insportable", como ya pasó con el exministro José Manuel Soria, lo cual es síntoma de "la soberbia de quien se cree impune". Es un elemento más que en su opinión justifica la moción de censura presentada por Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque "lo que está en peligro es la democracia tal y como la concebimos teóricamente".