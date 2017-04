GÜRTEL. IGLESIAS EXIGE A RAJOY QUE COMPAREZCA EN EL PLENO DEL CONGRESO

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, exigió este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que comparezca en el pleno del Congreso de los Diputados para explicar todo lo que sabe sobre la financiación de su partido, después de que el tribunal que juzga la primera etapa de la trama ‘Gürtel’ haya acordado llamarle a declarar como testigo. En rueda de prensa en el Congreso, Iglesias subrayó que existen “pocos precedentes en la historia judicial de este país” que puedan copararse a la situación generada con esa decisión de la Audiencia Nacional, y lo considera “una prueba más” de la existencia de una “trama” de conexiones entre el poder político y el entramado financiero. La financiación irregular del PP es “ejemplo claro” de esa trama, aseguró, convencido de que el hecho de llamar a declarar a un presidente del Gobierno es “algo grave” que merece una comparecencia ante los representantes de los ciudadanos. Si tiene que declarar ante un tribunal, “qué menos” que hacerlo también ante los parlamentarios, dijo Iglesias, confiado en que el PP y sus “socios”, PSOE y Ciudadanos, “nos dejen hacer nuestro trabajo” y no impidan esa comparecencia. “Nosotros sí queremos preguntarle”, aseguró. Iglesias subrayó que el día anterior muchas personas le habían reprochado que incluyera a Rajoy en los rostros que denuncia el ‘TramaBús’ como protagonistas de esa trama corrupta. “Cómo será la cosa”, dijo, que la Audiencia Nacional le ha llamado a declarar. En su opinión, la financiación del PP tiene “muchísimo que ver” con esa trama y con la permanencia en el Gobierno del partido “más corrupto de Europa” encabezado por un presidente que en cualquier otro país europeo habría tenido que dimitir tras reconocer su mensaje a Luis Bárcenas. La situación comporta “suficiente gravedad” como para que la comparecencia de Rajoy sea en pleno y no ante comisión, y menos aún ante la que pretende investigar en el Congreso la financiación del PP y que aún “no tiene fecha” para comenzar a trabajar. Cree, por ello, que si el PSOE “quiere parecer oposición debería esforzarse un poquito más” y pedir junto a ellos la comparecencia de Rajoy ante el Pleno y no ante esa comisión. Entiende, sin embargo, que tanto socialistas como los dirigentes de Ciudadanos quieran “ponérselo fácil” a Rajoy, cuya investidura permitieron y cuyos Presupuestos, aseguró, sacarán adelante. Pese a conocer “su gusto por los plasmas y por no dar la cara”, Iglesias expresó su confianza en que Rajoy acuda presencialmente a la Audiencia Nacional y no recurra a la posibilidad legal de declarar por escrito o desde su despacho, lo cual sería “una falta de respeto” al tribunal y a los ciudadanos.