Monago critica a Vara que "un día dice una cosa y otro la contraria" respecto a las primarias en su partido

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado al presidente de la Junta y secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, el cambio de postura sobre el proceso de primarias ya que "un día dice una cosa y otro día la contraria".

En este sentido, ha asegurado que con sus últimas declaraciones, Vara le da la razón a Rodríguez Ibarra, que se había manifestado públicamente en contra de las primarias, cuando dijo que "o acabamos con las primarias o las primarias acaban con nosotros", mientras que "Vara, no hace mucho, apostaba por las primarias incluso a doble vuelta".

"Ellos tienen ese criterio y lo cambian y me parece respetable", ha dicho el presidente de los 'populares' en un encuentro con los medios de comunicación tras realizar una visita a las instalaciones de Aspace en Cáceres, una federación de asociaciones con pacientes de parálisis cerebral y afines.

Respecto a las declaraciones del alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, quien ayer dijo que prefería pactar con partidos nacionalistas antes que con el PP, Monago ha afirmado que eso "no es lo que opina una inmensa mayoría del pueblo extremeño" ante lo que espera "que no se siga por esa línea".

"El alcalde de El Casar se valora por sí mismo y no sé a qué hora hizo las declaraciones ni en qué estado, pero hablar en los términos que habló es estar alejado de la sociedad", subrayó.

También cuestionado por el sondeo del CIS conocido ayer en el que la intención del voto al PP ha bajado, Monago ha afirmado que estaría "más preocupado si fuera socialista", pues se está "rozando en un baldosín con Podemos por estar en segunda posición".

A este respecto, ha recordado las declaraciones de Manuel Valls, quien dijo ayer que abandonaba el Partido Socialista en Francia "porque está muerto" y ha recordado que en Holanda la socialdemocracia sacó un 6% de los votos o que en algunos países de la Unión Europea "casi ha desaparecido".

"Hombre si el PP está mal con algo más del treinta por ciento en intención del voto frente a otras fuerzas políticas que están muy alejadas y que, todavía, ni tienen liderazgo ni tienen modelo, creo que son ellos los que tendrían que preocuparse", subrayó. "A mi el CIS no me condiciona porque hay que estar en el día a día y uno no se puede reconfortar porque el dato sea un poco mejor o peor porque hay que resolver muchas cosas en esta región", apuntó.

Finalmente, respecto al traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos, Monago ha dicho que "no ha seguido ese asunto" pero, en cualquier caso "no" le preocupa. "No hay mucho consenso y no me ocupa mucho tiempo. Me ocupan más los problemas de esta tierra que son graves e intentar ayudar a resolverlos", concluyó.