El PSOE tacha de "engaño" la moción de censura de Iglesias y dice que Podemos es "la izquierda que tanto le gusta al PP"

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso y del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha tachado de "engaño" la moción de censura anunciada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y ha asegurado que la formación morada es "la izquierda que tanto le gusta al PP".

Así, en rueda de prensa en el municipio malagueño de Coín, ha indicado que el anuncio "hecho sorpresivamente por Iglesias demuestra la misma mala fe y la misma falta de rigor que hace un año le llevó a anunciar un Gobierno de coalición con el PSOE sin contar previamente con nuestro partido, para terminar votando a favor de la continuidad de Rajoy y en contra de un presidente socialista".

Según Heredia, "el numerito de Iglesias es el mismo que montó cuando salió de una reunión con el jefe del Estado, hizo uso de la misma tribuna y rodeado eso sí de otras caras de su partido, propuso un Gobierno de coalición adjudicándose la Vicepresidencia del Gobierno y el CNI, además de otros ministerios, para terminar al final votando en contra de un candidato a la Presidencia del Gobierno del PSOE".

Para el diputado socialista, prueba de esa "falta de seriedad" es que el líder de Podemos se puso en contacto con la Comisión Gestora del PSOE "diez minutos antes de su anuncio a los medios". "Si esto fuera algo más que un gesto de cara a la galería, habrían hablado antes con los distintos partidos de la propuesta", ha apostillado.

Ha destacado que la moción de censura es un mecanismo parlamentario "que implica cambios muy sustanciales". "No se puede pretender llevarla a cabo habiendo llamado al principal partido de la oposición un rato antes", ha señalado, añadiendo que "cuando uno quiere que una moción de censura prospere no dice que la presentará pase lo que pase y luego hablará con los demás, sino que la trabaja y habla con las fuerzas políticas que tendrían que apoyarla, y después lo anuncia".

"UNA PIRUETA MÁS EN LA LOCA CARRERA DE OCURRENCIAS DE IGLESIAS"

Según el dirigente del PSOE, Iglesias "sigue con sus frivolidades" y ha recalcado que parece que no ha aprendido "nada de su error de hace un año, "ese que tras el 26-J le llevó a estar callado durante dos meses ya que no solo no consiguió el sorpasso que pretendía, sino que provocó el incrementó en el número de escaños del PP".

El anuncio de Pablo Iglesias "ha sido una pirueta más en la loca carrera de ocurrencias que desde entonces caracteriza a Podemos y a Pablo Manuel Iglesias", ha dicho.

Para el socialista, el anuncio del líder de la formación morada

"deteriora aún más la situación política y las posibilidades que tenemos el conjunto de la oposición de exigir responsabilidades al Gobierno de Rajoy por la tremenda corrupción imperante en el PP".

"Pablo Iglesias ha conseguido su objetivo: desviar la atención de la corrupción del PP para presentar y anunciar una moción ante los medios que sabe perfectamente que no va a salir. Podemos es la izquierda que tanto le gusta al PP", ha reiterado.

Para Heredia, se está "perdiendo un tiempo precioso en estos fuegos artificiales de Iglesias para exigir responsabilidades al PP por el pantano de corrupción en el que el PP está inmerso, para ponernos a trabajar ya en una comisión de investigación donde el presidente del Gobierno sea el primero en comparecer y al que tendremos que exigirle responsabilidades de forma inmediata".

A su juicio, en vez de "distraer al Parlamento y de utilizar las instituciones para sus maniobras mediáticas y golpes de efecto", Podemos "debería trabajar y exigirle explicaciones al PP en la comisión sobre su financiación ilegal".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

En este punto, el socialista ha indicado que su grupo ha propuesto a la presidenta del Congreso que la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP se pueda constituir de forma inmediata. En concreto, ha planteado su constitución la tarde del próximo jueves o en la mañana del viernes 5 y que la comisión de investigación del sistema financiero se pueda constituir el lunes 8 de mayo "y que haya 24 horas de plazo para registrar por parte de los grupos a los miembros de ambas comisiones".

Una vez constituida la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP, la primera comparecencia que pedirá el PSOE será la del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que se produzca lo antes posible.