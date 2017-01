Santamaría y otros dirigentes del PP presentan en Galicia la ponencia territorial antes de la Conferencia de Presidentes

Etiquetas

Tellado subraya que el ideario del PP plasma la "máxima" de no aceptar "privilegios" a unas comunidades sobre otras en financiación

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto con los ministros de Energía, Álvaro Nadal, y de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, acompañarán a los redactores de la Ponencia económica y de administración territorial para el próximo congreso del PP, entre ellos Alberto Núñez Feijóo, en un encuentro que se celebrará en Santiago este sábado, tres días antes de la Conferencia de Presidentes.

En la reunión de la ponencia que se aprobará en el cónclave estatal de febrero y que llega tras el encuentro celebrado en Barcelona, participarán también el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Javier Arenas; el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso; el líder del PP catalán, Xavier García Albiol; y el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros.

De ello ha informado el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, quien ha destacado que la cita que tendrá lugar en un hotel compostelano cobra "relevancia" en vísperas de la Conferencia de Presidentes, convocada para el martes 17 de enero y en la que está previsto que se aborde, entre otras cuestiones, el modelo de financiación autonómica.

En la línea con la postura expresada por el propio Feijóo en varios actos públicos, Tellado ha destacado que el propio ideario del PP reproduce "la máxima" de no aceptar "privilegios" para unas comunidades sobre otras y de no consentir criterios de reparto que no estén fundamentados "en las necesidades de los ciudadanos".

El dirigente popular ha subrayado que la Ponencia que se presentará este sábado significa "la consolidación" del modelo que Galicia "lleva aplicando en las últimas legislaturas", basado en el rigor como base de la gestión de las cuentas públicas, "en un sistema fiscal que sostenga los servicios públicos sin lastrar la actividad económica y en un país que no cree en los privilegios de los territorios, sino en los derechos de las personas".

DIÁLOGO CON LA OPOSICIÓN EN GALICIA

En cuanto a si anticipar en la ponencia la postura del PP sobre el modelo de financiación cerrará las puertas al diálogo en Galicia para articular una postura de país con la oposición, Tellado ha replicado que "no se cierra ningún diálogo" porque, a su juicio, "no hay voluntad suficiente" por parte de los partidos de la oposición.

En concreto, ha aludido a la defensa del BNG de un modelo de cupo. Ha ironizado con que "le parece muy nacionalista" posicionarse a favor de un sistema que "perjudicaría" a Galicia y ha añadido que los populares no están dispuestos a asumir "un debate político o ideológico que perjudique a Galicia.

En cuanto al PSdeG, ha señalado que parece que su portavoz en la Cámara, Miguel Tellado, sí tiene "voluntad de diálogo" pero ha mostrado dudas acerca de que "pueda hablar en nombre" ya no del PSOE en el ámbito estatal, sino en el del PSdeG. En todo caso, ha insistido en la "predisposición al diálogo" de los populares.

De En Marea, ha subrayado que los "grupúsculos" que la conforman tienen que decidir "qué quieren ser de mayores" y cuál es su postura. Cuando esto ocurra, ha garantizado que los populares estarán dispuestos a "sentarse y hablar".

TRANSFERENCIAS Y AP-9

Preguntado acerca de si el PP se plantea incorporar en el documento territorial una mayor descentralización y la exigencia de traspasos como AP-9, ha replicado que, en el caso de la autopista, no cabe en una ponencia que se traducirá en el modelo que los populares plantean para todo el Estado.

Dicho esto, ha insistido en que los populares no renuncian al traspaso y ha defendido los "avances" con la "gestión conjunta" de la infraestructura mediante una comisión bilateral en la que participan representantes de la Xunta y del Gobierno central.

En cuanto a la descentralización, tampoco considera que la ponencia se tenga "que meter en las transferencias" que cada autonomía puede reclamar. Al respecto, ha subrayado que el PP defiende que perviva el Estado de las Autonomías, "un modelo que funciona y que ha permitido el mayor nivel de descentralización en España".

A partir de ello, ha esgrimido que cada autonomía se ha dotado de un estatuto en el que se concretan las transferencias a las que puede optar.

PROPUESTA DE PRIMARIAS DE ELECCIÓN DIRECTA

En la línea de la postura expresada en la pasada jornada por Feijóo y otros dirigentes destacados del PPdeG, entre ellos él mismo, Tellado ha asegurado que resulta "normal" en el marco del debate precongresual que se pongan sobre la mesa enmiendas como la planteada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, partidaria de que los populares elijan a su líder de forma directa.

Aclarado este extremo, ha defendido el actual "modelo de organización interna" del partido, en el que los líderes del partido los eligen compromisarios que, a su vez, son designados "de forma directa" por los militantes. Tellado ha subrayado su "éxito" y que ha convertido al PP "en el primer partido en Galicia, España y Europa".

"Nuestro modelo es tan válido como los otros o más", ha remarcado, antes de apelar a evitar "complejos de inferioridad" y de rechazar copiar el modelo de primarias de otros partidos como Podemos o el PSOE. La "prueba", ha señalado, es que sus líderes "no ganan las elecciones" y si "las cúpulas" no los aceptan, "los cambian a dedo".

En un debate entre "la participación directa y la democracia representantiva" (el sistema político español), ha incidido que, en clave de partido, "la elección directa no es garantía de nada", y ha subrayado que lo realmente importante es que se dé "la mayor participación posible" y que, quien desee optar a un proceso, pueda hacerlo.

En este sentido, ha defendido que el actual modelo del PP permite hacerlo y se ha mostrado partidario de "mejorarlo", convencido de que el sistema de "doble vuelta" avanzado por el vicesecretario de Organización y Electoral del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, sería una vía adecuada para ello.