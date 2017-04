Parlamento muestra, sin el PP, su "desacuerdo" por la ausencia de compromisos con Cantabria en el proyecto de PGE

Etiquetas

Los populares han votado en contra al considerar que el Gobierno de Rajoy ha demostrado "con hechos" su compromiso con Cantabria

El Parlamento de Cantabria ha aprobado, con el sí de PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos, y el voto en contra del PP, una proposición no de ley en la que expresa su "total desacuerdo" ante la ausencia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 de los "compromisos adquiridos" por el Ejecutivo central con Cantabria.

A esta proposición no de ley, presentada inicialmente por PRC y PSOE, pero modificada en uno de sus artículos por una enmienda de Ciudadanos que ha sido admitida, el PP ha dicho 'no' al entender que el Gobierno del PP ha demostrado "con hechos", y no "con palabras" o "promesas" su compromiso con Cantabria.

Así lo ha defendido el expresidente de Cantabria y del PP Ignacio Diego en intervención en el Pleno, en el que ha reivindicado que ha sido el Gobierno de Rajoy quien acabó y terminó de pagar obras como, entre otras, los tramos Solares-Torrelavega o Unquera-Llanes de la A-8; la Ronda de la Bahía; el Distribuidor de la Marga, que paró, según ha dicho, el Gobierno socialista que lideró José Luis Rodríguez Zapatero y ante lo que el primer bipartito PRC-PSOE que presidía el actual presidente, Miguel Ángel Revilla, dijo "cero".

También Diego ha recordado que el Gobierno de Rodríguez Zapatero "no dio nada" para concluir las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, una actuación que el bipartito "dio por buena".

Esta actitud del Gobierno socialista, Diego la ha contrapuesto con el convenio que firmó el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy y un Gobierno de Cantabria "reivindicador" --liderado por él-- por el que el Estado se comprometía a pagar íntegramente las obras del hospital a través de distintas partidas en los PGE.

Respecto a los 22 millones consignados en los de 2016 y no abonados, Diego lo ha achacado a que el Gobierno PRC-PSOE no justificó las obras "adecuadamente".

La portavoz del grupo socialista Silvia Abascal ha acusado a Diego de haber contado desde la tribuna un "cuento" y una "película" sobre el pasado y, además, con "memoria selectiva".

Cs "MATIZA" EL TEXTO ORIGINAL

La iniciativa inicial había sido presenciada por PSOE y PRC pero ha sido enmendada por Ciudadanos para que, en lugar de expresar el "total desacuerdo" con el proyecto de PGE --como decía el texto original--, ante lo que se exprese ese "total desacuerdo" sea a la ausencia en él de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España con Cantabria.

Ciudadanos puso la aceptación de su enmienda como condición para apoyar la proposición no de ley. Y es que, aunque reconoce que su grupo "echa en falta" en ese proyecto de PGE algunas partidas para Cantabria y cree que se están "incumpliendo promesas" con la comunidad autónoma, considera también que el documento del Gobierno de España también tiene "virtudes" que tendrán "beneficios para los cántabros".

PRC y PSOE, que consideran que este proyecto de PGE "margina" a Cantabria, que, a su juicio, es "ninguneada", han aceptado la enmienda de Cs al entender que "matiza" el texto inicial y no afecta al contenido de la propuesta.

Los socialistas han opinado que el proyecto de Presupuestos supone un "agravio comparativo" con Cantabria en relación a las inversiones previstas para otras comunidades autónomas.

En la propuesta de resolución aprobada, el Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a que siga reivindicado ante el Estado un "trato justo" para la comunidad en materia de inversiones para "revertir la situación de desigualdad que ha sufrido" la comunidad autónoma con las de su entorno.

También desde la Cámara regional se insta a los diputados del Congreso elegidos en la circunscripción cántabra y a sus grupos parlamentarios, a que presenten las enmiendas necesarias al proyecto de ley de PGE que "recojan las asignaciones presupuestarias suficientes para responder a

los compromisos adquiridos".

Según se concreta estos compromisos son: el pago de los 22 millones de euros para las obras de Valdecilla consignados y no abonados en 2016; la partida, por la misma cantidad y concepto, correspondiente a 2017; la incorporación a la comarca del Besaya al programa de reindustrialización y fomento de la competitividad industrial, y las inversiones necesarias para que el tren altas prestaciones que comunique Santander y Madrid en menos de tres horas antes de junio de 2020.

Podemos ha votado también a favor de la proposición no de ley pese a no haber sido admitida una enmienda que, según ha dicho, aporta a la iniciativa "compromiso" y "autocrítica" a la actuación hecha por todos los grupos del Parlamento regional.

En dicha enmienda se planteaba que, "en el caso de que no se incluya en los PGE para 2017 las asignaciones presupuestarias suficientes para responder a los compromisos adquiridos, los diputados y diputadas elegidos por la circunscripción de Cantabria no voten ni a favor ni se abstenga en la votación de los Presupuestos".