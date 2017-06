Nace Fundación PRIMA, iniciativa para desarrollar soluciones innovadoras en el Mediterráneo, con sede en Barcelona

Etiquetas

Estará dirigida por el investigador español Octavi Quintana-Trías y su sede se ubicará en Barcelona

Un total de 19 países europeos y africanos, entre los que se encuentra España, han creado la Fundación PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) para desarrollar y aplicar soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles para la producción y suministro de alimentos y de agua en el Mediterráneo, según informa la secretaría de Estado de I+D+i.

La iniciativa, cuya sede se ubicará en Barcelona, contará con 261 millones de euros que aportarán los Estados miembro, de los cuales España se ha comprometido a pagar 30 millones de euros. Además, está previsto que la Unión Europea contribuya adicionalmente con otros 220 millones.

PRIMA tiene como objetivo impulsar una agenda científica, tecnológica y cultural enfocada a los sistemas agrícolas sostenibles, a la cadena de valor agroalimentario para el desarrollo local y la gestión sostenible de los recursos hídricos.

La iniciativa se ha constituido este martes 20 de junio durante un encuentro que ha congregado a medio centenar de representantes de los países participantes y de organismos internacionales como la Unión para el Mediterráneo, en el que se ha analizado su estrategia en los próximos años.

Durante la asamblea general se ha elegido al presidente y director de la Fundación, que serán el profesor de la Universidad de Siena (Italia) Angelo Riccaboni, y el investigador español Octavi Quintana-Trías, respectivamente.

Los países que integran PRIMA son: Alemania, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal y República Checa; y Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía.