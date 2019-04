Ágatha Ruiz de la Prada: "No pienso perdonar a Pedro J. Ramírez en mi vida"

Ágatha Ruiz de la Prada siempre se ha caracterizado por ser alguien alegre, una mujer repleta de color, a semejanza de sus geniales diseños. Si bien hay una parte de su vida que no es tan feliz y que ha sido desconocida hasta ahora. Porque Ágatha acaba de realizar su confesión más íntima: "Mi vida ha sido una lucha constante contra la depresión". Además, también ha mostrado que sigue sintiendo rencor por la forma en la que acabó su matrimonio con Pedro J. Ramírez.

Esas han sido las grandes revelación de la diseñadora en el canal de YouTube de la presentadora Sandra Barneda, que para su estreno ha querido contar con Ágatha y hacerle su entrevista más íntima. El tema de la depresión ha salido a colación al hablar de su madre. "Mi madre lo pasó criminal porque tuvo depresiones, por eso mi vida ha sido una lucha contra la depresión", ha contado a Barneda, añadiendo que es por esa razón por la que su ropa siempre ha estado repleta de color.

Además, Ágatha ha señalado que, a pesar de que se crió en una familia aristocrática, siempre intentaba encajar, "pero era imposible". También ha querido dar los detalles de por qué nunca ha estado sometida a un hombre: "En mi familia nunca jamás las mujeres habían estado sometidas a los hombres, porque las mujeres de mi familia habían sido más ricas que ellos. Si tienes dinero, haces bastante lo que te de la gana", ha asegurado.

En cuanto a lo que la gente pueda pensar de ella, cuya forma de vestir y de ser siempre ha generado división de opiniones, ha confesado a Barneda que no solo no le importa, "sino que me puede llegar a divertir". Siempre ha dicho lo que sentía en ese momento y su charla con Sandra Barneda ha parecido una conversación entre amigas. Uno de los temas claves ha sido el famoso burka que se puso encima cuando fue a firmar los papeles de su divorcio con Pedro J. Ramírez: "Lo del burka fue maravilloso, yo no quería ver al innombrable y la verdad que me di cuenta que eso es como una casita que tú te haces, además era súper bonito".

Otra de las cosas que ha querido relatar ha sido cómo consiguió superar el mazazo tan grande que le dio el que fuera el amor de su vida. Y es que la diseñadora tiene bastante suerte por tener unas amigas que se han volcado con ella: "Tengo una suerte de tener unas amigas bestiales. Concretamente, una amiga a la que le había pasado lo mismo. Todo lo que me dijo ella, lo hice, por ejemplo me dió orfidales" y gracias a eso Ághata pudo conciliar el sueño y no dar vueltas a lo que le había pasado. A pesar de haber pasado mucho tiempo, sigue sintiendo rencor: "Existe rencor, no le voy a perdonar en la vida. Las cosas hay que hacerlas bien", ha aseverado.

Con estas confesiones, Ágatha ha dejado muy claro que ella es quien dirige su vida y que, a pesar de que siempre va a tener una sonrisa en la cara, hay cosas que nunca va a dejar pasar. La lealtad es básica para ella y no es capaz de perdonar a quien le traiciona. Genio y figura, siempre.