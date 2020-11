Ana Obregón se suma a Anne Igartiburu: presentarán 'Las Campanadas' de TVE

Por primera vez serán dos mujeres. Televisión Española ha desvelado este martes quién presentará las campanadas de despedida de este año. "Ya conocemos quiénes darán las campanadas este fin de año en RTVE", anunciaban desde su cuenta oficial de Twitter, "¡Serán Anne Igartiburu y Ana Obregón!". "Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí. De esa forma, espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos", ha declarado Ana Obregón al conocer la noticia.

Las dos veteranas se pondrán al frente de la retransmisión y se convierten en las que más han aparecido en pantalla en una Nochevieja: "Lo anhelaba mucho, el año pasado me lo dejó caer, me dijo que sería fantástico hacer las campanadas, me lo dijo cuando hicimos el programa Lazos de Sangre", revelaba Boris Izaguirre.

🥳 Descubrimos el secreto mejor guardado ¡Anne Igartiburu y Ana Obregón serán las presentadoras de las campanadas de este año en @rtve!



😱 ¿Qué te parece este bombazo? 👇 #CampanadasRTVE pic.twitter.com/hDz46MtyIa — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 10, 2020

El anuncio y la responsabilidad de presentar uno de los momentos televisivos más vistos del año le llega a Ana Obregón en un momento delicado y emotivo, por el reciente fallecimiento de su hijo, Alex Lequio. "Retransmitir las campanadas una año más en Televisión Española, que es mi casa, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí. De esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y el cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor", decía la propia Ana Obregón en la nota de prensa facilitada por Televisión Española.