"Hoy ha venido a divertirse a ‘El Hormiguero’ la adorable Carmen Maura", anunciaba Pablo Motos al inicio del programa de este martes. El presentador presumía de ser amigo de la invitada de la noche. "No nos veíamos desde antes de las mascarillas", comentaba el valenciano, en referencia a la falta de contacto físico en el recibimiento a Maura, de 75 años, por las medidas de seguridad por el coronavirus. "Cuando se acabe esto va a ser una orgía", bromeaba Motos.

La actriz visitaba el plató del programa de Antena 3 para presentar su nueva serie, titulada ‘Alguien tiene que morir’, que se estrenará en Netflix el próximo 16 de octubre. Se trata de una miniserie de tres capítulos en la que la actriz interpreta a un personaje malvado. "Nunca he hecho un papel de tan mala. Soy la más mala", confesaba Maura. La invitada destacaba el guion de la serie, que está escrito "muy bien" por Manolo Caro, director de ‘La casa de las flores’.

Además de esta ficción que está apunto de estrenar, Carmen Maura también comentaba que actualmente se encuentra en pleno rodaje de otra serie, titulada ‘Deudas’. En ella, ante la pandemia, la actriz aseguraba que la tratan "como una reina" por ser una persona "mayor y de riesgo". Sobre este tema, la actriz afirmaba que la edad trae consigo algunas ventajas: "A partir de los 70 ya puedes pedir cosas". Por ejemplo, confesaba que ahora le dejan despertarse más tarde, le consienten en los horarios e incluso le acercan una silla para que no se canse durante el rodaje.

Entre otras confesiones, Carmen Maura desvelaba que, a pesar de llevar tantos años en la profesión, no cuenta con una formación académica en interpretación: "Nunca he estudiado para ser actriz". Aunque le hubiera gustado, según comentaba. A pesar de ello, la actriz es una de los mayores referentes del cine español. Entre sus trucos a la hora de aprenderse un personaje, Maura aseguraba que no ensaya frente al espejo como muchos actores. Ella es más de leer concienzudamente el guion. "Es muy importante estudiarlo todo en casa", confesaba.

La actriz asegura llevarse bien con sus compañeros de rodaje. Y cuando alguien no le cae bien, "disimulo". En los rodajes también surgen muchas parejas, como así comentaba Motos. Para sorpresa del presentador, la actriz confesaba haber pasado por esta experiencia: "Yo sí. Hace mucho que no lo hago, pero sí. Yo me he enrollado más con tipo jefe que con tipo actor. Tuve un rodaje muy gracioso, que pasó, y había una peluquera que hacía un 'making off' con su cámara. Cuando vi el 'making off' se notaba muchísimo lo que había pasado, pero hace mucho tiempo de eso".