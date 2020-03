Madame de Rosa contrae el coronavirus tras trabajar como enfermera en La Paz 

Son miles los sanitarios que se han visto infectados por el Covid-19 mientras luchaban en primera línea de batalla contra la enfermedad en extremas condiciones y desbordados por la falta de material sanitario. Entre ellas se encuentra la influencer Ángela Rozas. Más conocida en redes sociales como Madame de Rosa, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que retomaba su profesión como enfermera para poder así colaborador en el Hospital La Paz de Madrid ante la grave crisis del coronavirus. Una decisión que le valió el aplauso de los redes y realizarse como una ciudadana admirable.

Sin embargo, Ángela ha dado positivo en el virus, por lo que ha tenido que abandonar su trabajo en el madrileño hospital y se encuentra de lo más preocupada.

La bloger de moda ha compartido un vídeo a través de su Instagram para trasladar la noticia a sus seguidores y no ha podido evitar emocionarse. "He dado positivo en Covid-19, tengo coronavirus, pero estoy bien, con fiebre y me cuesta respirar y dolor de cabeza", ha comenzado explicando Ángela, que siente los síntomas comunes al contraer el virus.

Sin embargo, son mucho más duras las secuelas psicológicas: "Estoy abatida porque no puedo evitar sentirme culpable porque tengo la sensación de haber cometido alguna torpeza, el caso es que ya no podré ayudar en el hospital", confesaba entre lágrimas y muy emocionada. Pero lo peor que lleva es el sentimiento de culpa porque su hijo ya ha empezado con síntomas: "Siento culpabilidad porque Romeo está con síntomas y siento que le he expuesto, pero lo único que quiero es recuperarme pronto para volver al hospital", sentencia la enfermera.

Sin duda, sus seguidores se han volcado con ella haciéndole entender que su único fallo ha sido el de "tener un corazón enorme".